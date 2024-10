Une moto électrique française rend hommage à la nouvelle Renault R4

Il y a quelques minutes seulement nous avons découvert la toute nouvelle Renault R4. Icône de la marque française, cette revisite incarne les ambitions de Renault sur le marché de l'électrique.

À cette occasion, Renault a également invité la jeune marque française HeritageBike, spécialisée dans la conception et fabrication de deux-roues premium.

Et quoi de mieux que la 90ème édition du salon de l'auto parisien pour présenter son modèle « Heritage Spirit Scrambler » ?

Moto électrique conçue, et assemblée fabriquée en France, la « Heritage Spirit Scrambler » est déclinée en deux versions, équivalent 50 cm3 et 125 cm3. On y retrouve la teinte Bleu Nuage mais aussi l’âme de la R4 avec les éclairages spécifiques et les matières de la selle.

En dehors de l'habillage rendant hommage à la nouvelle Renault R4, la moto est dotée de nombreux composants haut de gamme : unité électrique Gem Motors, freins Brembo, pneus Heidenau, suspensions avec fourche WP et amortisseur arrière EMC.

Limitée à seulement dix exemplaires, la « Heritage Spirit Scrambler » est affichée à partir de 26 900 €.