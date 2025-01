La marque française de vélos et motos électriques Ateliers HeritageBike s'exposera à Rétromobile

Après sa grande première en 2024, la « Zone moto » sera de retour pour l’édition 2025 du salon parisien Rétromobile, le grand rendez-vous des véhicules de collection, qui se tiendra du 5 au 9 février prochains à la Porte de Versailles, à Paris.

Cette zone de plus de 2 000 m² entièrement dédiée aux deux-roues accueillera plusieurs grands constructeurs (Triumph, Indian Motorcycles, Kawasaki, Honda, Royal Enfield, etc.) et équipementiers deux-roues, l'ACE CAFE, un espace Expo-Vente, ainsi qu’une exposition dédiée à Eric de Seynes.

La 49ème édition du salon parisien sera également l'occasion pour le public de découvrir les vélos et motos électriques de la marque française Ateliers HeritageBike.

Des motos électriques conçues et assemblées en France

Sur 150 m², la firme, créée il y a cinq ans sur les bords du lac d'Annecy exposera ses derniers modèles de deux-roues électriques de luxe, notamment sa moto Heritage Spirit Scrambler (à partir de 23 450 euros), et sa Heritage Spirit Scrambler R4 (26 900 euros), un modèle inspiré de la nouvelle Renault R4. Une moto disponible en équivalent 50 et 125 cm3 dotée de nombreux composants haut de gamme : unité électrique Gem Motors, freins Brembo, pneus Heidenau, suspensions avec fourche WP et amortisseur arrière EMC.

On retrouvera également sur le stand des Ateliers HeritageBike la Special Heroes Full Black.

Toutes les informations sur le salon Rétromobile 2025 et sa « Zone Moto » sont à retrouver sur le site officiel de l’événement.