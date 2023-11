Rétromobile 2024 : les motos s'y installent enfin

Comme le nom du salon l’illustre, Rétromobile rassemble évidemment des voitures anciennes de toutes les époques (même si les constructeurs automobiles en profitent souvent pour exposer des nouveautés en lien avec des modèles historiques sur place). Mais alors que les organisateurs s’aventurent régulièrement dans des domaines connexes à cet univers de l’automobile de collection, l’édition 2024 permettra pour la première fois d’admirer des motos en nombre.

« Grande nouveauté du millésime 2024, Rétromobile offrira aux amoureux de deux-roues l’opportunité de déambuler dans une zone spécialement dédiée à la moto de collection. Situé au cœur de l’événement (pavillon 2.2), cet espace de 2 000m² accueillera, entre autres, quelques-uns des plus prestigieux constructeurs dont BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Indian Motorcycle et Yamaha. », peut-on lire dans un communiqué officiel.

50 motos à la vente

Outre les stands des constructeurs et autres exposants, il y aura également des accessoiristes et une collection de cinquante motos à vendre sur place. Les amateurs de l’ambiance « motard » iront aussi passer du temps dans l’espace tenu par Ace Café, une institution londonienne de la culture du deux roues qui sert à boire et à manger.