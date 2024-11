Les motos de collection seront, cette année encore, au cœur de la grande messe des véhicules d’exception qu’est Rétromobile.

Après sa grande première en 2024, la « Zone moto » sera bel et bien de retour pour l’édition 2025 du salon parisien, qui se tiendra du 5 au 9 février prochains.

Cette zone de plus de 2 000 m² entièrement dédiée aux deux-roues accueillera plusieurs grands constructeurs (Triumph, Indian Motorcycles, Kawasaki, Honda, Royal Enfield, etc.) et équipementiers deux-roues, l'ACE CAFE, un espace Expo-Vente, ainsi qu’une exposition dédiée à un véritable passionné : Eric de Seynes.

Après la famille Monneret lors de l’édition 2024, c’est donc au tour d’Éric de Seynes d’être au cœur des festivités de la zone moto avec une exposition présentant vingt-cinq véhicules ayant marqué la vie de ce grand nom du paysage moto français. De ses débuts en cyclomoteur à la présidence de Yamaha Motor Europe, Eric de Seynes sera à l’honneur à la Porte de Versailles.

Une zone moto qui prend ses quartiers à Rétromobile

Il y exposera également plusieurs machines de course de ses idoles : la Kawasaki HR1 Sidemm 1971 de Christian Ravel, la Yamaha 350 avec laquelle Saarinen a gagné à Daytona en 1974, la Yamaha 750 T7 d’un Patrick Pons champion du monde en 1979, la Yamaha YZR 500 1989 de Christian Sarron.

Eric de Seynes mis à l'honneur par le salon Rétromobile

Toutes les informations sur le Salon Rétromobile 2025 et sa « Zone Moto » sont déjà à retrouver sur le site officiel de l’évènement.