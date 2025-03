Direction l'Occitanie pour les maxi-scooters Kymco et le Puy-de-Dôme pour les quads

Après avoir présenté au public les ultimes nouveautés de son catalogue 2025 avec les CV-R5, Skytown 50 et MXU 700 EPS ABS Extended sur le dernier Salon du 2 Roues de Lyon, le constructeur taïwanais Kymco précise maintenant le reste de son programme d'évènements pour l'année en cours.

Pour sa troisième édition, le "Kymco Riders", le rendez-vous destiné aux maxi-scooters Kymco, se tiendra fin juin. Après le tour du Mont-blanc en 2023, les hauteurs du Var et le parc régional du Verdon l’année dernière, le Kymco Riders partira cette année de Toulouse le 28 juin prochain. Les propriétaires de CV3 et de AK participants rouleront pour un périple de 400 kilomètres entre l’Ariège, la Garonne et l’Aveyron à la découverte de cette partie de l’Occitanie, avec une étape hôtelière à Montauban.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur la page Internet de l'évènement.

Un week-end 100 % quad Kymco

Pour les amateurs de quad, Kymco renouvelle également son "Kymco Évasion" pour une dixième édition prévue du 26 au 28 septembre. Après deux éditions en Corrèze, le prochain événement quad de Kymco se déroulera à Chambon sur Lac dans le Puy de Dôme. Ce sera de nouveau l'occasion d'explorer de magnifiques paysages à travers des randonnées adaptées à tous les niveaux, dans une ambiance festive. Pour cette édition anniversaire Kymco entend réserver de nombreuses surprises aux participants, qui peuvent déjà s'inscrire sur le site de l'évènement Kymco Evasion.