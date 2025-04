25 machines le 1er mai à Pont-Sainte-Marie (10)

Direction Pont-Sainte-Marie dans l'Aude pour une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra à l'Hôtel des Ventes de Troyes. Cinquante lots composent cette vacation dont vingt-cinq motos.

Cette vente est organisée dans le cadre du Pilote Passion Festival deuxième du nom où plus de 700 véhicules sont attendus.

Frais et conditions de vente

Les frais de vente pour cette vacation seront de 15 % du montant de l'adjudication.

Les conditions particulières de cette vente sont détaillées sur le site interencheres.com, site qui diffusera cette vente en direct.

Attention: l'exposition des lots se fera au 38 rue Georges Furier à Saint Parres les Vaudes les jeudi 24 avril et samedi 26 avril de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, le mardi 29 avril de 14 heures à 17 heures et le mercredi 30 avril de 10 heures à 12 heures et au 24 rue Danton 10150 Pont Sainte Marie le 01 mai de 10 heures à 16 heures.

Les "avant-guerres"

Une belle brochette de machines d'avant la deuxième guerre mondiale sera disponible puisque l'on compte pas moins de dix-huit motos d'avant 1939.

La première machine qui sera proposée à la vente est cette Rovin 125 cm3 A2 "Paris-Nice" de 1922. La restauration est ancienne mais elle est décrite comme étant dans un bon état de présentation. L'estimation a été fixée entre 1 000 et 1 500 euros.

Très bien équipée, cette Ravat 175 cm3 de 1924 est à remettre en route. Sa restauration est ancienne et il lui manque son carter de chaîne primaire (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

On monte en cylindrée avec une encore très sage Peugeot P108 250 cm3 de 1929. La restauration est là aussi ancienne et l'état de présentation est annoncé comme bon. Pour l'estimation, comptez entre 1 500 et 2 300 euros.

On termine cette première sélection avec cette "La Française Diamant" 350 cm3 "latérale" de 1930. Son état est identique aux machines précédentes (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

On continue page suivante avec les machines d'après 1945.