Après l’arrivée dans la gamme Kymco des scooters People R hybrid 125 et X-Tera 350, le Taïwanais passe à la vitesse supérieure pour le millésime 2027 avec la présentation du X-Town S 350.

Appelée à intégrer la gamme du constructeur dans le courant de l’année 2027 aux côtés du crossover CV-X45, la déclinaison S, dispose d’un nouveau châssis annoncé comme plus rigide, tout en gagnant 3 kg sur la balance (187 kg sur la balance).

Esthétiquement, la rupture avec l’ancienne génération est bel et bien marquée. Le X-Town S 350 abandonne ses formes sages pour adopter un design plus affûté. La face avant reçoit un nouveau regard avec des projecteurs LED de classe D, tandis que la poupe s’offre une signature lumineuse en forme de « X ».

Au cœur du cadre, on retrouve le monocylindre maison de 321 cm³, développant 28 chevaux et 30 Nm de couple, alimenté par un réservoir légèrement plus grand (13 litres). Côté suspensions on retrouve une fourche de 100 mm de débattement et un duo de combinés arrière réglables sur 5 positions.

Écran TFT 7 pouces, Smart Key et 42 litres sous la selle

Pour la sécurité active, Kymco a équipé son scooter de l’ABS, l’antipatinage TCS, un bouton d’alerte et le signal de freinage d’urgence (ESS) qui fait clignoter les feux en cas de décélération brutale.

Sur le plan des aspects pratiques le X-Town S fait un véritable bond en avant et le plein d’équipements : écran TFT couleur de 7 pouces emprunté au X-Tera 350, système de démarrage sans clé (Smart Key), pare-brise réglable en hauteur, deux ports USB-C à charge rapide et deux vide-poches sous le guidon, coffre sous la selle de 42 litres pour loger facilement un casque et des affaires.

Le nouveau Kymco X-Town S 350 est attendu dans les concessions françaises dans le courant de l’année 2027. Son tarif sera annoncé ultérieurement.