Rien n’est « trop » pour Dubai.

Dans l’émirat de tous les superlatifs et de la démesure comme normes, déjà mondialement célèbre pour ses Bugatti, Lamborghini et autres Aston Martin de patrouille, la police vient d’ajouter un nouveau bijou à sa collection en dévoilant sa toute première « superbike » de service lors de l’ouverture du World Police Summit au Dubai World Trade Centre.

Conçue en étroite collaboration avec AGMC (l’importateur officiel de BMW Motorrad dans l’émirat), cette BMW M 1000 RR revêt la traditionnelle livrée blanche et verte des autorités locales.

Difficile d’imaginer plus radical pour patrouiller en ville. Directement homologuée pour la route à partir de la machine engagée par le constructeur bavarois en Championnat du Monde Superbike, la M 1000 RR aligne des chiffres qui donnent le tournis : 218 chevaux tirés de son quatre-cylindres de 999 cm³ (pour 113 Nm de couple), 194 kg seulement sur la balance tous pleins faits et un 0 à 100 km/h expédié en 3,1 secondes pour une vitesse de pointe annoncée à 314 km/h.

Avec ses carénages en fibre de carbone, ses ailettes aérodynamiques générant de l’appui à haute vitesse et son arsenal d’assistances électroniques de pointe, la M 1000 RR est une arme de dissuasion particulièrement efficace, même pour les plus audacieux.

Une véritable machine de Superbike pour faire de jolies photos

Pourtant, cette fusée sur deux roues n’a pas pour vocation première de chasser les délinquants sur autoroute. Comme l’ont expliqué les hauts responsables de la police lors de la cérémonie de présentation, la M 1000 RR est avant tout destinée à la police touristique.

Déployée aux abords des monuments emblématiques, notamment le Burj Khalifa, et des quartiers les plus fréquentés de Dubai, elle servira à renforcer la visibilité des forces de l’ordre, à rassurer les visiteurs et à proposer des services d’orientation tout en offrant aux touristes du monde entier une attraction à photographier.

Du gâchis ?