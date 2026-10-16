Après le trail F 450 GS et le roadster F 450 R, il manquait à la nouvelle famille de moyenne cylindrée BMW une sportive.

On la découvre aujourd’hui avec la F 450 RR.

Accessible aux titulaires du permis A2, la nouvelle BMW F 450 RR a été développée avec un châssis et une géométrie spécifiques aux sportives. Son design reprend le style actuel de la BMW S 1000 RR avec un avant plongeant et une partie arrière relevée, ligne emblématique des modèles RR, des ailerons aérodynamiques, des carénages latéraux asymétriques ou encore une signature lumineuse caractéristique.

Au cœur de la nouvelle BMW F 450 RR on retrouve, comme au sein des autres modèles de moyennes cylindrées présentés récemment par BMW, le nouveau moteur bicylindre en ligne de 420 cm3, associé à un silencieux court placé sous le moteur.

Il développe 48 chevaux à 8 750 tr/min et un couple maximal de 43 Nm à 6 750 tr/min. Conforme à la norme Euro 5 +, le moteur est aussi annoncé peu gourmand avec une consommation annoncée de 3,8 l/100 km. Ce qui, avec son réservoir de 14 litres, autoriserait une autonomie supérieure à 350 kilomètres.

La nouvelle BMW F 450 RR reprend le concept de châssis développé pour la BMW F 450 GS, avec des réglages spécifiquement adaptés à une utilisation sportive. Le cadre est constitué de tubes d’acier soudés et d’éléments forgés. Le moteur bicylindre en ligne est, quant à lui, intégré comme élément porteur.

Un prix d’appel qui place la sportive BMW en bonne position sur le marché

À l’avant, on retrouve une fourche inversée KYB de 43 mm de diamètre et à l’arrière un bras oscillant double en aluminium moulé creux, associé à un combiné ressort-amortisseur central KYB également réglable.

La nouvelle BMW F 450 RR est freinée par un disque avant de 310 mm associé à un étrier fixe monobloc Brembo à quatre pistons et un disque arrière de 240 mm avec étrier flottant ByBre à simple piston. À noter que l’ABS Pro est proposé de série. Ce système permet un freinage assisté par l’ABS même lorsque la moto est inclinée.

La nouvelle BMW F 450 RR est équipée de série d’une selle en deux parties culminant à 790 mm de hauteur, Une selle Sport disponible en option permet d’augmenter la hauteur d’assise de 20 mm, tandis que la selle basse la réduit de 15 mm, rendant ainsi la moto accessible à tous les profils de pilotes.

Outre son éclairage full LED, la F 450 RR dispose aussi d’un écran TFT couleur de 6,5 pouces qui intègre l’interface Pure Ride Screen. Il permet également de gérer les appels, la musique et la navigation pendant les trajets.

La nouvelle BMW F 450 RR (177 kg) est proposée en quatre styles : Cosmic Black pour la version standard (à partir de 7 350 €), Racing Red avec Shifter PRO et Suspensions Sport pour la BMW F 450 RR Sport (à partir de 7 705 €), Snaefell White/M Motorsport avec Modes de pilotage PRO, Shifter PRO et Suspensions Sport pour la BMW F 450 RR M Sport (à partir de 7 805 €), et enfin M Sport avec Easy Ride Clutch pour la BMW F 450 RR M Sport avec Pack Innovation (à partir de 8 110 €).