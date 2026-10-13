Dans quelques jours, BMW va dévoiler un nouveau modèle reposant sur sa nouvelle plateforme de 420 cm3.

Après le trail GS et le roadster R, il s’agira cette fois d’une déclinaison sportive du bloc développé en collaboration avec le géant indien TVS. Le tout nouveau twin parallèle de 420 cm³ qui propose les 48 chevaux légaux pour se conformer à la réglementation A2 sans bridage devrait être optimisé pour s’adapter à une utilisation plus sportive que les deux modèles précédents.

C’est BMW lui-même qui annonce la présentation de ce nouveau modèle. Et il ne faudra pas patienter bien longtemps, avec un lever de rideau prévu ce jeudi 15 octobre à 17h.

Une mini M 1000 RR dévoilée par BMW ?

Si le cœur mécanique de la moto ne devrait pas réserver de surprise, c’est l’habillage de la moto qui sera scruté. Le premier teaser dévoilé par la firme allemande nous donne d’ores et déjà quelques pistes et confirme la filiation directe avec les sportives de grosses cylindrées du catalogue BMW : une face avant agressive flanquée d’ailerons aérodynamiques (winglets) et une ligne affûtée évoquent directement une version miniature de la M 1000 RR.

Cette nouvelle BMW F 450 RR devrait également être dotée d’un package électronique complet (modes de conduite, Shifter, contrôle de traction) et d’équipements haut de gamme, qu’ils soient de série ou en option, comme c’est souvent le cas pour les deux-roues de la marque.

Reste à connaître son prix, qui, si on se base sur la politique tarifaire de BMW pour sa gamme de 450, devrait rester abordable pour rivaliser sur le marché A2.