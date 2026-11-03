80, pas un de plus, pas un de moins.

80, c’est le nombre d’exemplaires de la toute nouvelle BMW M 1000 RS qui seront réservés au marché français, sur les 1 000 unités qui seront produites.

Sur un marché moto où la course à l’armement chez les roadsters semble pourtant marquer le pas, BMW lâche sa bombe : la M 1000 RS. Une machine au look ténébreux et agressif qui ne s’encombre d’aucun carénage superflu pour afficher haut et fort sa filiation directe avec le monde de la piste, en tant que membre à part entière de la famille M.

Ce 4ème modèle de la gamme BMW Motorrad M hérite du moteur de superbike de la M 1000 RR. Le résultat donne le tournis : 218 chevaux pour un poids en ordre de marche contenu à seulement 196 kg (norme DIN).

Des chiffres qui lui permettent de décrocher officiellement le titre de roadster le plus puissant de la production mondiale, devant des références comme la Ducati Streetfighter V4 et ses 208 ch (201 kg tous pleins faits) ou la MV Agusta Brutale 1000 RR, 208 chevaux également pour 200 kg tous pleins faits.

Il n’y en aura pas pour tout le monde

Dérivée de la M 1000 R équipée du pack M Competition, cette déclinaison RS pousse la radicalité encore plus loin. La position de conduite gagne en sportivité avec une selle rehaussée de 20 mm et des repose-pieds M issus de la compétition, basculant davantage le pilote sur l’avant.

Fidèle au blason M, la dotation de la RS est ultra-exclusive : ligne d’échappement complète Akrapovič entièrement en titane, winglets (ailettes) en carbone mat gravés « RS » apportant de l’appui aérodynamique à haute vitesse, boucle arrière directement empruntée à la M 1000 RR, réservoir en aluminium brossé et selle M en Alcantara surpiquée.

Pour Markus Flasch, patron de BMW Motorrad, l’intention est claire : « L’appellation RS signifie Rennsport (compétition) et c’est ce que l’on ressent dans les moindres détails. Avec 218 chevaux et une précision absolue, elle s’impose comme la hyper naked la plus puissante au monde. » Le clin d’œil historique renvoie d’ailleurs aux célèbres RS 255 Kompressor des années 30 et RS 54 qui ont forgé la légende bavaroise sur circuit.

Disponible en mars 2027, la BMW M 1000 RS s’affiche à 40 750 € en France.