La mythique Suzuki GSX-R1000 a maintenant une héritière : la GSX-10R.

Et pour assurer la filiation, Suzuki a voulu conserver les traits de celle qui a été SA référence en matière de sportivité pendant deux décennies.

Voici donc venu le temps de la GSX-10R.

Le design du carénage de la sportive a été optimisé grâce à des essais répétés en soufflerie, afin de trouver un équilibre entre esthétique et performance aérodynamique. La partie avant, pare-brise inclus, présente un profil arrondi qui accueille le casque du pilote lorsque celui-ci est en position repliée, réduisant ainsi les flux d’air gênants. Le carénage supérieur adopte un design en phase avec les dernières tendances, conférant à la moto une allure de véritable sportive.

Un bloc-moteur bien connu pour animer cette nouvelle GSX-10R

Au cœur de la moto on retrouve le moteur quatre cylindres en ligne de 999 cm³ doté d’un refroidissement liquide et d’une distribution à double arbre à cames en tête (DOHC), connu sous le nom de moteur « K5 ». Il hérite de l’ADN d’une machine ayant multiplié les victoires en compétition, notamment dans les catégories basées sur des modèles de série, comme le Superbike. Conforme Euro5 +, il offre 152 chevaux à 11 000 tr/min pour un couple maxi de 106 Nm à 9 250 tr/min.

Côté électronique, la nouvelle GSX-10R embarque le Suzuki Intelligent Ride System (SIRS). Il intègre l’ensemble de systèmes de contrôle électronique le plus complet jamais proposé sur une moto Suzuki. En associant des fonctionnalités inédites, le contrôle de glisse (Slide Control, y compris en courbe) et le système de maintien au freinage (Brake Hold Control), au contrôle de traction, il permet aux pilotes d’exploiter les performances de la GSX-10R avec une plus grande sérénité en fonction des conditions de conduite, de la nature du revêtement, ainsi que de leur propre niveau d’expérience et de confiance.

Un régulateur de vitesse est aussi présent. Il permet de régler la vitesse entre 30 km/h et 180 km/h en deuxième vitesse ou plus et contribue à réduire la fatigue lors des longs trajets, notamment à vitesse constante sur autoroute. De plus, le système intègre le contrôle de vitesse en virage, qui réduit automatiquement la vitesse du véhicule à l’entrée d’un virage lorsque le régulateur de vitesse est activé.

Une sportive dans l'air du temps

Pour la partie-cycle, Suzuki a opté pour un compromis : s’il s’agit d’un modèle sportif, la GSX-10R veut offrir performances et sécurité à haute vitesse, en virage ou sur circuit, sans pour autant négliger le confort lors de balades ou d’une utilisation routière plus décontractée.

La GSX-10R est dotée d’un cadre en aluminium à double longeron. Les longerons principaux s’étendent en ligne droite de la colonne de direction jusqu’au point de pivot du bras oscillant. Afin d’accueillir l’amortisseur de direction à commande électronique, un support a été intégré à la colonne de direction du cadre.

La fourche inversée KYB de 43 mm de diamètre est entièrement réglable, permettant d’ajuster la détente, la compression et la précharge du ressort. Le système de suspension arrière, comprenant les biellettes, le bras oscillant et l’amortisseur a été entièrement repensé spécifiquement pour ce modèle. La suspension arrière permet de régler la précharge du ressort et la détente, tandis que la compression peut être ajustée séparément pour les mouvements à haute et basse vitesse. La sportive peut compter sur Brembo pour assurer le freinage.

La moto est équipée de pneus Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S23. La dimension du pneu arrière a été modifiée, passant du 190/50ZR17 (présent sur la GSX-S1000) au 190/55ZR17, tandis que le pneu avant demeure en 120/70ZR17. On retrouve aussi un tableau de bord multifonction TFT couleur avec connectivité smartphone en bluetooth, une prise USB-C et une batterie Lithium-ion.

Affichant 214 kg en ordre de marche sur la balance, la nouvelle Suzuki GSX-10R est déclinée en trois coloris : bleu, rouge ou noir.