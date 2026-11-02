Un an après avoir fait son grand retour sur la scène internationale à l’occasion de l’édition 2025 du salon EICMA de Milan, Norton dévoile cette année la nouvelle Norton 450 Urban.

Ce nouveau modèle : « qui transpose le design, la dynamique et le souci du détail de Norton à une nouvelle catégorie de motos et à un nouveau public de motards » sera décliné en deux versions.

Esthétiquement, on retrouve de grandes surfaces, avec un minimum d’arêtes, associées à des lignes qui s’estompent progressivement. Les objectifs de design étaient ainsi définis par le constructeur : des jeux entre panneaux de carrosserie dignes de l’automobile, un minimum de fixations visibles, un bouchon de réservoir dissimulé et un moteur carené.

Développées autour d’une plateforme légère dotée d’un cadre en aluminium unique dans sa catégorie, elles sont animées par un moteur monocylindre de 454 cm³ à refroidissement liquide, développant 47 chevaux à 8 000 tr/min et un couple de 45 Nm à 6 000 tr/min garantissant la conformité à la réglementation A2.

La transmission est assurée par une boîte à six rapports ; un quickshifter, qui permet de passer les vitesses sans actionner l’embrayage, figure aussi de série.

Un modèle, deux versions aux ambitions très différentes

La nouvelle Norton 450 Urban (moins de 180 kg sur la balance) est équipée d’un réservoir de 12 litres, de jantes en alliage de 17 pouces argentées, d’un cadre argenté et de pneus routiers. La version plus robuste décline cette même philosophie avec des éléments de design distinctifs : roues noires, cadre et bras oscillant gris, garde-boue rallongés, protège-mains et protections de fourche, saute-vent et revêtement de selle spécifique.

Une fourche inversée KYB de 43 mm, entièrement réglable, est associée à un mono-amortisseur arrière KYB réglable en détente et en précharge. Le système de freinage ByBre comprend un disque avant de 320 mm et un disque arrière de 240 mm.

Les deux modèles bénéficient aussi d’un ensemble de technologies intégrées : phares LED dynamiques, ABS en courbe, contrôle de traction et régulateur de vitesse, démarrage sans clé et connectivité smartphone côtoient poignées chauffantes, écran tactile TFT de 8 pouces, prise de recharge USB-C intégrée, système de surveillance de la pression des pneus ou encore trois modes de conduite. Le niveau d’assistance électronique est personnalisable, pour permettre à chacun de régler sa moto exactement comme il le souhaite.

Plus d’infos sur la disponibilité et les tarifs des deux versions des Norton Urban seront communiquées prochainement.