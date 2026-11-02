Figurant parmi les valeurs sûres de la gamme Honda, le scooter urbain SH350i évolue de façon discrète pour 2027. Ce qui fait la force du SH350i depuis toujours, c’est son architecture unique : un plancher plat combiné à de grandes roues de 16 pouces à l’avant comme à l’arrière. On ne touche donc pas à une recette gagnante.

Avec plus d’un million d’exemplaires écoulés en 42 ans de carrière, la famille SH est devenue une véritable « marque dans la marque » chez Honda. Au sommet de cette fratrie (qui compte aussi le populaire 125i), le Honda SH350i s’apprête à entamer l’année 2027 avec une mise à jour d’équipement bienvenue.

Déjà remanié en 2025 avec une face avant restylée, un éclairage 100 % LED et un coffre éclairé capable d’accueillir un casque intégral, le grand scooter nippon conserve sa partie-cycle et sa mécanique. Son cadre en acier suspendu par une fourche télescopique et un double amortisseur arrière assure un compromis confort/tenue de route, pour un poids mesuré à 172 kg tous pleins faits.

On retrouve aussi le bloc monocylindre eSP + de 330 cm³ développant 29,2 chevaux (21,5 kW) épaulé au besoin par le contrôle de traction HSTC.

Un ajout technologique pour le scooter urbain Honda

Pour le millésime 2027, la principale nouveauté se situe sous les yeux du pilote. Exit l’ancien combiné LCD, le SH350i adopte un écran TFT couleur de 4,2 pouces. Un saut technologique qui s’accompagne de la connectivité smartphone via l’application gratuite Honda RoadSync.

Grâce à ce système, l’utilisateur bénéficie directement au tableau de bord d’une navigation « virage par virage », tout en pouvant gérer ses appels ou sa musique via un intercom Bluetooth. Le port USB-C implanté dans le vide-poches avant est évidemment toujours de la partie.

Le Honda SH350i 2027 sera décliné en six coloris : Pearl Hawkseye Blue, Mat Pearl Diaspro Red, Mat Coal Black Metallic, Pearl Nebbia White, Pearl Falcon Grey et Mat Rock Gray, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.