Le Honda SH350i se modernise pour 2027 avec un tout nouvel écran TFT
Référence du marché des scooters à grandes roues, le Honda SH350i poursuit sa belle carrière dans le catalogue de la marque japonaise. Pour 2027, le SH350i s’offre de nouveaux coloris et franchit un cap technologique en adoptant un écran TFT couleur connecté.
Figurant parmi les valeurs sûres de la gamme Honda, le scooter urbain SH350i évolue de façon discrète pour 2027. Ce qui fait la force du SH350i depuis toujours, c’est son architecture unique : un plancher plat combiné à de grandes roues de 16 pouces à l’avant comme à l’arrière. On ne touche donc pas à une recette gagnante.
Avec plus d’un million d’exemplaires écoulés en 42 ans de carrière, la famille SH est devenue une véritable « marque dans la marque » chez Honda. Au sommet de cette fratrie (qui compte aussi le populaire 125i), le Honda SH350i s’apprête à entamer l’année 2027 avec une mise à jour d’équipement bienvenue.
Déjà remanié en 2025 avec une face avant restylée, un éclairage 100 % LED et un coffre éclairé capable d’accueillir un casque intégral, le grand scooter nippon conserve sa partie-cycle et sa mécanique. Son cadre en acier suspendu par une fourche télescopique et un double amortisseur arrière assure un compromis confort/tenue de route, pour un poids mesuré à 172 kg tous pleins faits.
On retrouve aussi le bloc monocylindre eSP + de 330 cm³ développant 29,2 chevaux (21,5 kW) épaulé au besoin par le contrôle de traction HSTC.
Un ajout technologique pour le scooter urbain Honda
Pour le millésime 2027, la principale nouveauté se situe sous les yeux du pilote. Exit l’ancien combiné LCD, le SH350i adopte un écran TFT couleur de 4,2 pouces. Un saut technologique qui s’accompagne de la connectivité smartphone via l’application gratuite Honda RoadSync.
Grâce à ce système, l’utilisateur bénéficie directement au tableau de bord d’une navigation « virage par virage », tout en pouvant gérer ses appels ou sa musique via un intercom Bluetooth. Le port USB-C implanté dans le vide-poches avant est évidemment toujours de la partie.
Le Honda SH350i 2027 sera décliné en six coloris : Pearl Hawkseye Blue, Mat Pearl Diaspro Red, Mat Coal Black Metallic, Pearl Nebbia White, Pearl Falcon Grey et Mat Rock Gray, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération