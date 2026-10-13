Au catalogue de Honda depuis 1975, la Gold Wing a évolué sur six générations pour célébrer son 50ème anniversaire en 2025.

C’est donc sans évolutions autre que les coloris que le modèle 2027 sera présent dans le catalogue de la marque japonaise, toujours en deux versions distinctes : standard et Tour.

Reposant sur son six-cylindres à plat iconique de 1 833 cm³ offrant 126 chevaux, désormais conforme Euro5 +, la Gold Wing bénéficie d’un équipement complet comprenant une suspension avant à double triangulation, la transmission à double embrayage (DCT) à sept rapports, l’écran TFT de sept pouces, une bulle électrique, un système Smart Key, quatre modes de conduite (Tour, Econ, Sport et Rain) et l’aide au démarrage en côte.

Parmi les évolutions apparues en 2025 on peut aussi noter la connexion Apple CarPlay et Android Auto désormais par Wi-Fi, un fonctionnement amélioré de l’intercom Bluetooth et une puissance accrue des haut-parleurs.

Des coloris inédits, et puis c’est tout

La Honda GL1800 Gold Wing sera, pour 2027, disponible exclusivement en noir, tandis que sa déclinaison Tour (capacité totale de chargement de 121 litres) profitera pour sa part de trois nouveaux coloris : noir, gris et bleu (« Allumage Blue Metallic »).

Honda n’a pas encore communiqué sur les tarifs des millésimes 2027 de ses GL1800 Gold Wing et GL1800 Gold Wing Tour. Pour rappel, la version 2026 de la GL1800 Gold Wing DCT est toujours affichée à 28 849 €, et la déclinaison Tour à 37 999 €.