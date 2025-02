Une série limitée pour célébrer les 50 ans de la Honda Gold Wing

Apparue sur le marché en 1975 sous la forme de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de Sport-GT, la Honda Gold Wing célèbre cette année ses 50 ans.

S'imposant au fil du temps comme LA référence du segment et comme une valeur sûre du catalogue Honda, la Gold Wing profite de son millésime 2025 pour s'offrir de nouvelles robes et des marquages spécifiques.

Dans sa déclinaison "50e anniversaire", la Honda GL1800 Gold Wing Tour DCT Airbag rend ainsi hommage aux Gold Wing du passé avec deux nouvelles robes et des marquages spéciaux liés à son demi-siècle d'existence. Le premier coloris "Or", modernisé à l'occasion du millésime 2025 de la Gold Wing fait ainsi référence à la légendaire GL1500 six-cylindres apparue en 1988. L'autre colori disponible est un rouge agrémenté de graphismes et de lettrages noirs et or. La console centrale et son dispositif Smart Key affichent également un logo Gold Wing assorti de détails "50e anniversaire" et d'un marquage "depuis 1975". L'affichage de l'instrumentation a également été modifié avec une animation de mise en route spécialement dédiée.

Pour souligner encore l'importance de cet anniversaire, les 1 833 premières Gold Wing "50e anniversaire" vendues en Europe seront accompagnées d'un modèle réduit : une série limitée (28x15 cm) reproduisant sur une face la Gold Wing originelle et sur l'autre face la Gold Wing actuelle.

De nouvelles robes et seulement quelques petites retouches pour la Honda GoldWing 2025

Les changements pour 2025 ne sont pas que cosmétiques puisque la GL1800 Gold Wing 2025 a été optimisée sur plusieurs points : intercom Bluetooth pilote/passager, plateformes Apple CarPlay et Android Auto désormais accessibles via WiFi ou encore qualité du système audio pour un mieux rendu sonore.

Les deux versions (Gold Wing Tour DCT Airbag et Gold Wing DCT) profitent d'une évolution supplémentaire avec de nouveaux réglages pour la centrale électronique ECU et l'adoption d'un capteur OBD2-2 afin de répondre aux dernières normes Euro5+ obligatoires pour tous les véhicules neufs vendus depuis le 1er janvier dernier. La GL1800 Gold Wing Tour DCT Airbag est également disponible en coloris argent (une nouveauté 2025), sans marquages "50e anniversaire".

Enfin, la version GL1800 Gold Wing DCT est uniquement disponible en version "50e anniversaire" noire, parée de marquages spécifiques et de logos Gold Wing sur les valises latérales.

Il faudra toutefois encore patienter un peu pour découvrir les tarifs des millésimes 2025 de la Honda Gold Wing.