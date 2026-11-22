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« Elle est de quelle année ? » 2026 ! Même si elle provient d’un petit jeune à cheval sur une Honda CB125, cette question posée à la vue de cette nouvelle CB1000F est assurément le plus beau compliment que l’on puisse faire à l’acquéreur d’un modèle néorétro, du moins celui qui n’a pas uniquement souhaité échapper aux designs modernes.

Honda a l’habitude de jouer de la corde nostalgique, mais il faut avouer que la magie opère particulièrement avec cette descendante des CB750F et CB900F dont elle reprend le style général, tant au niveau des formes rectilignes du réservoir que des carénages, dans le prolongement, de sa queue de canard, ou encore des coloris, autocollants compris.

En outre, la selle matelassée idoine est superbe, de même que le silencieux d’échappement mégaphone chromé, même si l’on peut le trouver encombrant. Pour ne rien gâter, la moto est soignée dans le détail avec des platines de repose-pieds, des carters de radiateur d’eau et une visserie de qualité. Finalement, seuls quelques passages de câbles disgracieux et des soudures de cadre grossières peuvent irriter les plus pointilleux.

Mais difficile d’exiger une finition « triumphante » à ce prix. Car à 12 099 €, cette CB1000F est plutôt bien placée. Pour sûr, le surcoût de 1 500 € par rapport à une Hornet 1000 dont elle dérive peut paraître élevé, mais ses rivales japonaises directes ne sont pas meilleur marché, la Kawasaki Z900 RS et la Suzuki Katana réclamant respectivement 1 200 € et 2 200 € supplémentaires.

Et on ne parle pas des Speed Twin 1200, aux qualités nombreuses certes, mais qui exigent plus de 15 000 €… En fait, seule la Yamaha XSR 900 est plus accessible dans le segment des classiques de plus de 100 ch avec un ticket d’accès fixé à 11 199 €, mais l’esthétique divise davantage quant à sa réussite et son homogénéité.

Du reste, la Honda est plutôt bien équipée d’origine. Certes, le shifter reste en option à 224 € alors que certaines concurrentes en disposent de série, mais elle ne dit pas non à la technologie en intégrant des aides à la conduite actives, notamment une centrale inertielle à six axes avec accélérateur électronique assurant trois modes de conduite, le démarrage mains libres ou encore un écran TFT couleur de 5 pouces. Si ce dernier gâche un peu l’esprit rétro (selon un autre motard au guidon d’une CB500 d’âge mûr), il a le mérite de répliquer les applications des smartphones, et notamment de navigation. Justement, il est temps de prendre la route (voir page suivante).