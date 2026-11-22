Le démarrage plonge d’emblée dans les années 1980. Le « cold start » du quatre-cylindres en ligne de 999 cm³ est bien « véner » comme on disait en verlan à l’époque, et aurait de quoi faire criser les voisins rabat-joie, avec un timbre granuleux rappelant celui des aînées. Pour vous en convaincre, la marque propose même d’écouter la bande-son sur son site.

Relativement étroite et culminant à seulement 795 mm de haut à la place du chauffeur, la selle s’enjambe aisément et conviendra aux plus petits : même quand on mesure 1,70 m, les orteils sont bien au sol de chaque côté. Le reste de la moto est large. Très large : le réservoir de 16 litres écarte les genoux, le guidon les bras. La position, droite avec les jambes dépliées, invite davantage à la balade qu’à l’arsouille, d’autant qu’on est très exposé à l’air au-dessus de 110 km/h. La douceur des commandes également : comme à l’accoutumée chez Honda, l’embrayage n’oppose qu’une faible résistance, tout comme la commande de boîte, qui par ailleurs se montre aussi précise que franche.

On salue également l’ergonomie et le ressenti des commodos : même si l’on peine parfois à trouver l’avertisseur sonore sans regarder, tout est simple et agréable à manier. On navigue aussi facilement dans l’ordinateur de bord. Seul grief : certains modes d’affichage de l’écran oublient des informations importantes.

Le moteur, lui aussi, se veut docile à allure cool, même si l’accélérateur électronique peut générer quelques à-coups sur un filet de gaz (particulièrement à froid) et cela quel que soit le mode de conduite sélectionné. Et c’est un conducteur de MV Agusta qui vous le dit ! Mais ne vous fiez pas à ses bonnes manières car ce moteur pousse au crime, et pour cause : il provient de la plus grosse des Hornet, et donc de la Fireblade de 2017.

Alors bien sûr, la fiche technique fait état d’une perte de 28 ch par rapport à la frangine, avec 124 ch « seulement ». Sauf qu’à bien y regarder, la courbe de couple est plus pleine grâce à des arbres à cames revus et des conduits d’admission allongés. De fait, si le moteur ne pédale plus qu’à 10 000 tr/mn maxi et non plus 11 000, d’où la chute de puissance, il offre 103 Nm dès 8 000 tr/mn, contre 104 à 9 000 tr/mn avant modification.

Comprenez que ça pousse déjà sévèrement, et particulièrement fort à partir de 5 000 tr/mn, surtout sur les deux premiers rapports, raccourcis pour l’occasion. Et même sur les quatre autres vitesses qui ont été allongées pour plus de confort sur les grands axes, la CB1000F tire fort sur les bras dès ce stade passé, avec en fond sonore un bruit d’admission délicieusement caverneux.

Pour parfaire le tableau, le système de freinage Nissin n’a presque rien à envier aux meilleurs systèmes Brembo, avec une belle attaque qui se dose à un ou deux doigts, et un mordant qui se joue des quelque 300 kg à ralentir, répartis en 214 kg tous pleins faits côté machine et environ 80 kg côté bonhomme.

Un caractère bien trempé qui donne rapidement envie de bracelets et de commandes reculées, d’autant que le châssis suit le rythme : même si l’amortisseur arrière peut manquer de retenue en détente, la CB1000F reste stable en toutes circonstances, et les Dunlop Roadsmart 2 accrochent à défaut d’offrir du feeling. Sauf que le large guidon, qui a l’avantage d’aider à tourner sur cette moto finalement pas très sensible au poids du corps, rend la direction trop légère.

De fait, malgré un comportement routier sans fausse note, on préfère ne pas trop abuser du caractère mécanique et profiter plutôt du confort de bon aloi de la moto. Un confort qui peut être perturbé par de légères trépidations et une assise qui paraît ferme après une cinquantaine de kilomètres (comptez 380 € pour la selle confort). Mais après plusieurs centaines de kilomètres parcourus d’une traite, aucune courbature à craindre, ni fourmillement, grâce à une habile gestion des vibrations. Côté consommation, comptez entre 5,5 l/100 km et 6 l/100 km selon nos mesures, en fonction du rythme adopté, soit peu ou prou ce qu’annonce le constructeur.