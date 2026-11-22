Comme à l’accoutumée chez Honda, le rapport prix/prestations proposé par cette CB1000F évocatrice est intéressant. Joliment présentée, bien finie (à quelques détails près), rassurante, bien amortie, exemplaire de douceur et par-dessus le marché accessible à la plupart des gabarits, elle ravira les amateurs de balades « à l’ancienne ». Et aussi les inconditionnels de quatre-cylindres en ligne caractériels. Ceux qui roulent couteau entre les dents, toutefois, resteront sur leur faim. Certes, le freinage est puissant et le châssis imperturbable, mais la position de conduite tranquille et le manque de feeling du train avant, sans doute imputable aux pneus, n’invitent pas à l’arsouille.

Honda CB1000F Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

Look

Douceur à l’usage

Caractère moteur

Freinage

Prix/équipement

Selle basse

Caradisiac n’a pas aimé

Manque de feeling

Détails de finition

Assise d’origine ferme

Exposition à l’air

La fiche technique de la Honda CB1000F 2026