3. L’avis de la rédaction sur la Honda CB1000F
Comme à l’accoutumée chez Honda, le rapport prix/prestations proposé par cette CB1000F évocatrice est intéressant. Joliment présentée, bien finie (à quelques détails près), rassurante, bien amortie, exemplaire de douceur et par-dessus le marché accessible à la plupart des gabarits, elle ravira les amateurs de balades « à l’ancienne ». Et aussi les inconditionnels de quatre-cylindres en ligne caractériels. Ceux qui roulent couteau entre les dents, toutefois, resteront sur leur faim. Certes, le freinage est puissant et le châssis imperturbable, mais la position de conduite tranquille et le manque de feeling du train avant, sans doute imputable aux pneus, n’invitent pas à l’arsouille.
|Honda CB1000F
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- Look
- Douceur à l’usage
- Caractère moteur
- Freinage
- Prix/équipement
- Selle basse
Caradisiac n’a pas aimé
- Manque de feeling
- Détails de finition
- Assise d’origine ferme
- Exposition à l’air
La fiche technique de la Honda CB1000F 2026
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Quatre cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes, Euro 5 +
|Cylindrée
|999 cm3
|Puissance
|124 ch à 9.000 tours/minute
|Couple
|103 Nm à 8.000 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection de carburant
|Mode de conduite
|3 modes (rain, standard et sport)
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile à glissement limité
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre à double poutre en acier tubulaire
|Longueur
|- mm
|Largeur
|- mm
|Empattement
|1.455 mm
|Garde au sol
|135 mm
|Hauteur de selle
|795 mm
|Poids
|214 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée Showa SFF-BP ø 41 mm réglable en précharge, compression et détente. Débattement 130 mm
|Suspension arrière
|Pro-Link avec monoamortisseur Showa pressurisé réglable en précharge et détente. Débattement 140 mm
|Angle de chasse
|25°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque hydraulique flottant ø 310 mm avec étriers radiaux Nissin 4 pistons, antiblocage ABS actif en courbe
|Frein arrière
|Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston Nissin, antiblocage ABS actif en courbe
|Roues
|Jantes alliage de 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 M/C (58W)
|Pneu arrière
|180/55-ZR17 M/C 73W)
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|2 ans, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Écran
|Compteur LCD
|Prise
|USB-C
|Application mobile
|-
|
Contenances
|Réservoir
|16 litres
|Coloris
|noir, gris
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