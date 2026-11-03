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V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Après le moteur en 2024, le concept l’année dernière, Honda a dévoilé il y a quelques heures la version définitive de sa future V3R900 E-Compressor. Une moto qui s’annonce déjà comme révolutionnaire.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Honda aime faire durer le suspense.

Particulièrement autour de sa future V3 à compresseur électrique, dont nous avons déjà pu découvrir le moteur il y a maintenant deux ans à l’occasion du salon EICMA de Milan.

De retour en terre lombarde pour cette nouvelle édition de la grand-messe de l’industrie moto, la marque japonaise a, cette fois, présenté la V3R 900 E-Compressor sous sa forme de modèle de série, avec ses lignes de design finales et l’évolution du système Honda RoadSync.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Le modèle exposé à Milan révèle les lignes définitives du projet, conservant l’architecture asymétrique caractéristique du prototype présenté l’année dernière.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

La version finale sera équipée d’un réservoir en titane ainsi que de la dernière évolution du système Honda RoadSync, doté d’une interface homme-machine améliorée et de nouvelles fonctionnalités assistées par intelligence artificielle, dont une commande vocale AI permettant aux pilotes d’interagir avec leur moto pendant la conduite.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Ces nouvelles fonctionnalités connectées devraient également être progressivement déployées sur d’autres modèles Honda compatibles.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

La V3R900 E-Compressor utilise un compresseur à commande électronique unique permettant de fournir un couple instantané à bas régime en contrôlant la compression de l’air admis indépendamment du régime moteur.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Selon Honda, cette technologie permet à un moteur de 900 cm³ d’atteindre des performances comparables à celles d’un moteur de 1 200 cm³.

V3R900 E-Compressor : la version de série s’expose à Milan avant son arrivée en concessions

Les détails techniques de la moto restent encore bien gardés, pour un modèle dont Honda assure que : « le développement se poursuit activement et de nouvelles informations concernant le calendrier de production seront communiquées ultérieurement. »

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