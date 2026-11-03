Honda aime faire durer le suspense.

Particulièrement autour de sa future V3 à compresseur électrique, dont nous avons déjà pu découvrir le moteur il y a maintenant deux ans à l’occasion du salon EICMA de Milan.

De retour en terre lombarde pour cette nouvelle édition de la grand-messe de l’industrie moto, la marque japonaise a, cette fois, présenté la V3R 900 E-Compressor sous sa forme de modèle de série, avec ses lignes de design finales et l’évolution du système Honda RoadSync.

Le modèle exposé à Milan révèle les lignes définitives du projet, conservant l’architecture asymétrique caractéristique du prototype présenté l’année dernière.

La version finale sera équipée d’un réservoir en titane ainsi que de la dernière évolution du système Honda RoadSync, doté d’une interface homme-machine améliorée et de nouvelles fonctionnalités assistées par intelligence artificielle, dont une commande vocale AI permettant aux pilotes d’interagir avec leur moto pendant la conduite.

Ces nouvelles fonctionnalités connectées devraient également être progressivement déployées sur d’autres modèles Honda compatibles.

La V3R900 E-Compressor utilise un compresseur à commande électronique unique permettant de fournir un couple instantané à bas régime en contrôlant la compression de l’air admis indépendamment du régime moteur.

Selon Honda, cette technologie permet à un moteur de 900 cm³ d’atteindre des performances comparables à celles d’un moteur de 1 200 cm³.

Les détails techniques de la moto restent encore bien gardés, pour un modèle dont Honda assure que : « le développement se poursuit activement et de nouvelles informations concernant le calendrier de production seront communiquées ultérieurement. »