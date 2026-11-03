Le Suzuki SV fait partie des modèles historiques de chez Suzuki, mais également de l’univers du deux-roues, tant celui-ci est présent depuis de nombreuses années sur le marché (25 ans). Il a souvent accompagné le début de nombreux motards en étant leur première moto que ce soit dans les moto-écoles ou lors du premier achat.

Aujourd’hui, celui-ci franchit une nouvelle étape dans son histoire en changeant de nom : il modifie son appellation en devenant SV-7S, de quoi coller aux nouvelles dénominations de la marque et fait évoluer son look, mais aussi son équipement.

Il n’en reste pas moins que le nouveau SV conserve ses fondamentaux à savoir un roadster accessible animé par un bicylindre en V à 90° de 645 cm3 de cylindrée. Il développe 73,4 ch (54 kW) à 8 500 tr/min et un couple de 64 Nm à 6 800 tr/min. Le tout pour une consommation annoncée à 4,1 l/100 km.

Les plus gros changements portent sur l’équipement qui s’améliore et se modernise puisque ce nouveau SV intègre le Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) qui intègre notamment une poignée de gaz électronique Ride-by-Wire. A cela s’ajoute également trois modes de conduite (A (Active) : une réponse vive et sportive ; le mode B (Basic) reproduit le comportement neutre de la SV650 et le mode C (Comfort) adoucit la réponse moteur et bride la puissance à 45 kW). Un shifter (montée et descente) est également monté de série et il en est de même d’un Traction Control réglage sur trois niveaux d’intervention.

En matière de dotation de confort, ce nouveau roadster hérite du phare rond full LED modernisé avec signature diurne transversale à LED et clignotants LED intégrés, d’un écran TFT couleur de 4,2 pouces et d’une connexion smartphone Bluetooth (iOS/Android) offrant navigation virage par virage (turn-by-turn), notifications d’appels/SMS, alertes trafic et météo en temps réel, ainsi que le suivi des consommations et rappels d’entretien.

La partie cycle évolue légèrement. Le cadre treillis en acier tubulaire reste fidèle au poste. Le train avant compte sur une fourche télescopique conventionnelle de 41 mm (débattement de 125 mm), secondée à l’arrière par un combiné mono-amortisseur ajustable en précharge. Le freinage est confié à un double disque flottant de 290 mm associé à des étriers 4 pistons à l’avant, disque de 240 mm à l’arrière et ABS de série. Les jantes 10 branches en aluminium de 17 pouces reçoivent d’origine d’excellents pneumatiques Dunlop Roadsmart III (120/70 à l’avant, 160/60 à l’arrière).

Devant être accessible à tous les motards, l’assise conserve une hauteur ultra-accessible de 785 mm et un réservoir de 14 litres. Pour moderniser la posture, Suzuki a installé un guidon conique en aluminium de 719 mm, élargi et rapproché du pilote par rapport à la SV650. Le poids total tous plein faits est de 200 kg.

Cette Suzuki SV-7est disponible en trois coloris : Pearl Suzuki Deep Blue No. 4 (cadre argenté, jantes bleues), Glass Sparkle Black (cadre gris foncé, jantes noires) et Mat Sword Silver/Glass Sparkle Black (cadre argent mat, jantes bleues).

Avec ce nouveau SV-7S, Suzuki redonne un coup de jeune à son mythique SV. En reprenant l’ADN du V-twin et en le dotant du ride-by-wire, du shifter et d’une connectivité moderne, la SV-7S confirme être un choix pragmatique, ce que le SV a toujours été.