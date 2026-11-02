En 2017, Honda créait l’événement en lançant le X-ADV, un modèle faisant figure d’ovni sur le marché, à mi-chemin entre le maxi-scooter et le trail routier.

Face au succès retentissant du concept « City Adventure », décliné plus tard sur le segment intermédiaire avec l’ADV350, la firme japonaise franchit aujourd’hui une étape logique. Pour 2027, Honda introduit le tout nouveau Honda ADV125, un petit « SUV à deux roues » taillé sur mesure pour affronter la jungle urbaine et les escapades du week-end.

On retrouve donc sur le modèle 125 cm3 tout ce qui fait l’ADN de la famille ADV. Carrure imposante et silhouette de petit baroudeur, suspensions à grand débattement (116 mm à l’avant, 103 mm à l’arrière avec amortisseurs à réservoir séparé), bulle réglable, garde au sol généreuse de 165 mm, position de conduite droite et surélevée, pneus tubeless à crampons montée sur jantes de 14 pouces à l’avant et 13 pouces à l’arrière et freinage à disques « wave » (240 mm à l’avant, 220 mm à l’arrière).

Avec une hauteur de selle contenue à 780 mm et un poids de seulement 133 kg tous pleins faits, l’ADV125 est facilement accessible à tous les profils.

Un petit baroudeur avant tout taillé pour la ville

Sous son carénage, le Honda ADV125 hérite du moteur eSP + à quatre soupapes déjà éprouvé sur le best-seller PCX125. Développant 12,5 chevaux (9,2 kW) et 11,7 Nm de couple, ce bloc promet une belle sobriété, avec une consommation moyenne mesurée à seulement 2,1 l/100 km (47,6 km/l) selon le constructeur. Combiné au réservoir de 8,1 litres, l’ADV125 (vitesse maxi de 97 km/h) affiche une autonomie de plus de 350 kilomètres.

Côté sécurité et équipement, on retrouve sur le scooter le contrôle de traction HSTC (déconnectable) et le signalement de freinage d’urgence (ESS). Il propose aussi un écran TFT couleur de 5 pouces avec connectivité smartphone « Honda RoadSync », une prise USB-C, 29 litres de rangement sous la selle et un système de clé intelligente (Smart Key).

Le Honda ADV125 2027 sera disponible dans les coloris suivants : Gris « Pearl Falcon Gray », Blanc « Pearl Cool White », Gris mat « Mat Cynos Gray Metallic » et Rouge mat « Mat Pearl Diaspro Red ». Le tarif n’a pas encore été communiqué.