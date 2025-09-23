Deux nouvelles robes pour le Honda ADV350

Associant le style baroudeur du X-ADV avec une partie-cycle composée d'un cadre tubulaire, d'une fourche inversée et de combinés amortisseurs avec bonbonne séparée, le Honda ADV350 est désormais l'une des valeurs sûres du constructeur, avec déjà plus de 35 000 exemplaires écoulés en Europe.

Revu et mis à jour l'année dernière, pour son millésime 2025, l'ADV350 dispose maintenant de ressorts de suspensions arrière réglables, d'une instrumentation à écran TFT de cinq pouces avec connectivité Honda RoadSync et commande 4 axes rétroéclairée, d'un éclairage de coffre et de clignotants à arrêt automatique.

Mécaniquement, le monocylindre de 330 cm3 profite de chicanes d'échappement revues, d'un catalyseur amélioré et de nouveaux réglages de la centrale d'allumage électronique et du capteur d'oxygène afin de répondre à la norme Euro5+.

Il délivre 29 chevaux à 7 500 tr/min et 31,5 Nm de couple maxi. Le scooter est aussi doté d'un système de contrôle de couple HSTC, d'une bulle réglable, d'une prise USB-C disposée dans la boîte à gants, d'un coffre situé sous la selle capable d’accueillir deux casques intégraux et d'un système de démarrage sans clef Smart Key. Les clignotants avec fonction « signal de freinage d’urgence » et arrêt automatique sont aussi de série.

Une large gamme d'accessoires et d'équipement est aussi disponible pour l'ADV350, que ce soit individuellement ou sous la forme de « pack » (Confort, Style, Aventure ou Urban) afin de personnaliser le scooter selon ses envies et besoin.

Le prix du millésime 2026 de l'ADV350 n'a pas encore été communiqué par Honda, alors que le 2025 est affiché à 6 649 euros.