Direction le Portugal, l’Espagne et le Maroc pour le Dakar 2027
Rattrapée par un contexte géopolitique toujours aussi instable au Moyen-Orient, l’organisation du Dakar jette l’éponge en Arabie saoudite pour son millésime 2027. La célèbre épreuve fait son grand retour vers son berceau d’origine avec un tracé inédit reliant le Portugal au Maroc, via l’Espagne.
C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : le Dakar a dû faire une croix sur la péninsule arabique pour sa 49e édition.
Après deux décennies d’exil en Amérique du Sud puis en Arabie saoudite, les tensions internationales obligent à nouveau les organisateurs du plus célèbre rallye-raid à plier bagage et à remettre le cap sur le continent africain qui l’a vue naître sous l’impulsion de Thierry Sabine.
Pour pallier ce repli stratégique, A.S.O. (Amaury Sport Organisation) a concocté un itinéraire aux petits oignons. Le Dakar 2027 se déroulera du 9 au 23 janvier, reliant Loulé-Faro (Portugal) à Marrakech (Maroc).
Au programme : un prologue et 12 étapes réparties sur six bivouacs, pour un total impressionnant de 7 824 km dont 4 341 km de spéciales. L’ensemble des catégories (Dakar Classic, Mission 1000 et le programme Jeunes) suit évidemment le mouvement.
Le grand départ sera donné au stade de l’Algarve, au Portugal. Après les vérifications administratives et techniques du 6 au 8 janvier, le prologue lancera les hostilités le 9 janvier. Le lendemain, à l’issue de la première vraie spéciale, concurrents et véhicules embarqueront pour une traversée nocturne de la Méditerranée à destination de Nador.
Des dunes et le désert marocain comme théâtre du Dakar 2027
Débarqués sur le sol marocain le 11 janvier, les équipages rejoindront le premier bivouac à Bouarfa. Le parcours descendra ensuite le long de la chaîne de l’Atlas via Zagora, avant une journée de repos à Agadir.
La seconde semaine s’annoncera particulièrement corsée, en plongeant au cœur des grands déserts du Sud vers Smara et Dakhla, avant d’entamer une remontée le long de l’océan Atlantique jusqu’à la ligne d’arrivée finale à Marrakech.
Avec la plupart des spéciales oscillant entre 350 et 500 kilomètres, les organismes et les mécaniques risquent d’être mis à rude épreuve.
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