Pour son millésime 2027, la Triumph Tiger 1200 a été très largement revue. La gamme se compose désormais de quatre modèles différents : la Tiger 1200 GT Pro (à partir de 21 995 €), la Tiger 1200 Rally Pro (à partir de 22 995 €), la Tiger 1200 GT Explorer (à partir de 23 695 €) et la Tiger 1200 Rally Explorer, déclinaison la plus équipée affichée à partir de 24 695 €.

Au coeur de la Tiger 1200, on retrouve ainsi la dernière évolution du moteur trois cylindres T-Plane de 1 200 cm3, qui développe désormais 158 chevaux à 9 250 tr/min, soit une augmentation de 8 chevaux par rapport à la génération précédente, avec un couple maximal atteint à un régime plus bas.

Une moto qui s’abaisse pour un public plus large

Autre innovation majeure : la suspension semi-active SHOWA EERA HEIGHTFLEX, qui offre trois réglages d’amortissement sélectionnables : ferme, moyen et souple. Une fonction de réglage automatique de la hauteur de selle abaisse également automatiquement la moto de 30 mm lorsqu’elle s’arrête, offrant plus de stabilité au pilote lorsque la moto n’est pas en mouvement. Combinée au réglage de la selle en deux positions et à la nouvelle selle basse, la hauteur de selle peut ainsi être réduite à 790 mm. Un système qui réduit aussi l’effort nécessaire pour mettre la moto (de 250 kg à 268 kg selon la version) sur sa béquille centrale.

La fourche de 49 mm est associée à une suspension arrière mono-amortisseur dotée d’un réglage automatique de la pré-charge avec mise à niveau automatique. À partir des données en temps réel fournies par plusieurs capteurs, dont une unité de mesure inertielle (IMU) à six axes, le système ajuste en continu l’amortissement en compression et en détente afin de garantir la stabilité de la moto.

Pensée pour parcourir de longues distances, la Tiger 1200 2027 conserve un réservoir de carburant de 20 litres. Les déclinaisons Explorer profitent même d’un supplément d’autonomie, avec un réservoir de 30 litres. Une ergonomie revue et des selles de pilote et de passager redessinées, désormais dotées d’une mousse plus épaisse de 10 mm, améliorent le confort du pilote, tandis que les selles chauffantes de pilote et de passager ainsi que les poignées chauffantes à trois niveaux sont de série sur toute la gamme.

Les quatre modèles sont désormais équipés d’une combinaison de roues de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière en aluminium moulé (hormis les Rally qui peuvent compter sur des jantes à rayons), avec un débattement de suspension de 200 mm à l’avant comme à l’arrière. Des freins Brembo Stylema, avec maître-cylindre radial Magura HC1, assurent la puissance de freinage. Le shifter de dernière génération permet quant à lui des changements de vitesse plus rapides et plus fluides, sans embrayage, sur la boîte de vitesses à six rapports.

Selon le modèle, jusqu’à huit modes de conduite sont disponibles : Road, Rain, Eco, Sport et Off-road, deux modes de pilote configurables, ainsi que le mode Off-road Pro sur les versions Rally. Ces modes adaptent la réponse de l’accélérateur, l’ABS, le contrôle de traction et le frein moteur, tandis que les modes Off-road peuvent désormais être sélectionnés pendant que la moto roule.

Une moto toujours plus technologique

Autre équipement de sécurité, des radars avant et arrière, développés en partenariat avec Bosch, permettent de bénéficier d’une nouvelle suite de systèmes avancés d’aide à la conduite (ARAS), comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la conduite en groupe, l’alerte de collision avant, l’assistance au maintien de la distance, l’assistance au freinage d’urgence, l’alerte d’angle mort et l’alerte de distance arrière. Un nouveau phare adaptatif à projecteur LED active séquentiellement des éléments LED intégrés supplémentaires à des angles d’inclinaison de 15 et 30 degrés afin d’éclairer l’intérieur d’un virage. Un moteur électrique ajuste automatiquement la hauteur du faisceau pour compenser les variations de hauteur de la suspension, et les commodos rétroéclairés garantissent une visibilité optimale des commandes.

Du côté de l’instrumentation, un nouvel écran tactile HD Bosch de sept pouces intègre Apple Car Play et Android Auto, pris en charge par de nouveaux commodos. On retrouve aussi un compartiment réfrigéré intégré avec prise USB-C.

Esthétiquement, la nouvelle génération de la Tiger 1200 a également été largement repensée, que ce soit au niveau des carénages, du réservoir, du bec avant et du pare-brise pour proposer un ensemble plus affûté et contemporain.

Chacune des quatre déclinaisons propose ses propres choix de couleurs. La GT Pro est disponible en Sapphire Black ou Aluminium Silver/Pacific Blue, la GT Explorer en Aluminium Silver/Pacific Blue ou Granite, la Rally Pro en Matt Khaki Green ou Ash Grey et la Rally Explorer en Ash Grey/Sapphire Black ou Matt Khaki Green.

Les motos seront disponibles en concessions dès le mois de décembre prochain.