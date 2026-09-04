L’été a été calme dans les concessions moto françaises.

En août dernier, le nombre immatriculations de deux-roues a affiché une baisse de 6 % (soit 668 ventes) par rapport à 2025, mais surtout de 14 % en comparaison de 2024, avec 10 472 véhicules immatriculés.

Toujours en haut du classement en France, Honda et Yamaha encaissent de sacrés coups de bambou : - 12,7 % pour le blason ailé (2 202 unités) et un plongeon de - 25,8 % pour la marque aux diapasons (1 386 immatriculations). Kawasaki n’est pas mieux loti et dévisse de 17,1 % (665 ventes).

Les Japonais sont décidément dans le dur car seul Suzuki est sorti d’août dans le vert avec 449 immatriculations (279 en 2025, + 60,93 %).

Le bilan n’est pas plus reluisant non plus pour BMW (-2,71 % avec 791 unités en août 2026 contre 813 en 2025), Triumph (- 33,23 % avec 434 unités contre 650), Piaggio (- 16,12 % avec 255 unités contre 304), Aprilia (- 3,47 % avec 195 unités contre 202), Ducati (- 8,50 % avec 183 unités contre 202), Royal Enfield (- 29,27 % avec 174 unités contre 246) et Harley-Davidson (- 32,76 % avec 117 unités contre 174).

La dégringolade pour les historiques, l’envol pour les Chinois

À l’inverse, le marché n’étant pas extensible, tout va bien pour les marques chinoises. Ce que les uns perdent, les Chinois le gagnent. Portés par CFMoto et ses 628 immatriculations en août 2026 (501 en août 2025 soit une progression de 25,35 %), Zontes (359 contre 249 en 2025, + 44,18 %), Voge (322 contre 304, + 5,92 %), Benda (114 contre 79, + 44,30 %) et les « Autres » (493 contre 339, + 45,43 %), les constructeurs chinois comptent de plus en plus sur le marché français avec une hausse des ventes insolente de 30,2 % pour atteindre 18,3 % de parts de marché.

Une vague chinoise illustrée par la 5ème place du classement des constructeurs dans l’Hexagone de CFMoto, désormais collé aux basques de Kawasaki et BMW, et loin devant des piliers comme Triumph, KTM ou Suzuki.

Comme un symbole du basculement.