Zero va passer à la charge rapide de niveau 3 !
Leader du marché des motos électriques, Zero Motorcycles annonce l’arrivée très attendue d’un port CCS pour la charge rapide DC (Niveau 3). Une petite révolution pour la firme californienne avec l’intégration de cette charge rapide sur ces modèles actuels, mais aussi sur ceux commercialisés depuis 2022.
Et si c’était l’innovation qui marquait une nouvelle ère pour les motos électriques.
Sur un marché de la moto électrique encore balbutiant et qui peine à convaincre, Zero Motorcycles vient de faire une annonce qui pourrait changer la donne dans les prochains mois.
Le géant californien annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle technologie de charge rapide DC de niveau 3.
Toujours en développement le nouveau port CCS et le module de charge rapide seront disponibles sur les nouvelles motos Zero des catégories Dual Sport et Street (S, SR, SR/S, SR/F, DS, DSR et DSR/X équipés du système d’exploitation Cypher III) durant la deuxième partie de l’année 2027.
Mais la vraie surprise du chef, c’est que la marque ne réservera pas cette avancée aux seuls futurs acheteurs. Si les modèles neufs en hériteront de série, les propriétaires de motos produites depuis le millésime 2022 pourront aussi s’offrir un kit de rétrofit sous forme d’accessoire.
« La charge rapide DC est un vrai atout pour accompagner la transition vers la mobilité électrique, et elle donnera à de nouveaux motards l’envie de rejoindre la marque Zero. C’est également une demande que certains de nos clients nous adressaient, et nous les avons entendus. Nous ne voulions pas réserver cette technologie aux futurs modèles Zero, mais aussi permettre aux milliers de propriétaires Zero existants d’en profiter, renforçant ainsi la valeur de leur moto. Et le moment est idéal : la charge rapide DC continue de se développer rapidement en Europe et en Amérique du Nord, offrant aux motards une liberté nouvelle pour aller encore plus loin, encore plus vite », a précisé Pierre-Martin Bos, le CEO de Zero Motorcycles.
La charge rapide de niveau 3 arrive sur les motos !
Zero permet déjà à ses clients de faire évoluer la configuration de charge standard de 6,6 kW à 12,6 kW sur certains modèles des catégories Dual Sport et Street, grâce à son système Rapid Charge, disponible à l’achat et à l’installation chez un concessionnaire local.
Cette capacité de charge de niveau 2 vient compléter le chargeur embarqué standard, en réduisant le temps de charge habituel de 20 % à 80 % à moins de 45 minutes. En ajoutant la charge rapide DC de niveau 3 sur l’ensemble des modèles des catégories Dual Sport et Street dotés d’une batterie pouvant atteindre 17,3 kWh, Zero sera en mesure de proposer un temps de charge de 20 % à 80 % en moins de 30 minutes.
De plus amples informations concernant les conditions de rétrofit, les tarifs, la disponibilité ainsi que les spécifications de charge définitives seront communiquées au fur et à mesure de l’avancement du développement de cette nouvelle technologie qui pourrait convaincre les indécis.
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