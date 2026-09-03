Et si c’était l’innovation qui marquait une nouvelle ère pour les motos électriques.

Sur un marché de la moto électrique encore balbutiant et qui peine à convaincre, Zero Motorcycles vient de faire une annonce qui pourrait changer la donne dans les prochains mois.

Le géant californien annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle technologie de charge rapide DC de niveau 3.

Toujours en développement le nouveau port CCS et le module de charge rapide seront disponibles sur les nouvelles motos Zero des catégories Dual Sport et Street (S, SR, SR/S, SR/F, DS, DSR et DSR/X équipés du système d’exploitation Cypher III) durant la deuxième partie de l’année 2027.

Mais la vraie surprise du chef, c’est que la marque ne réservera pas cette avancée aux seuls futurs acheteurs. Si les modèles neufs en hériteront de série, les propriétaires de motos produites depuis le millésime 2022 pourront aussi s’offrir un kit de rétrofit sous forme d’accessoire.