ECE 22.06 et 1 250 g : HJC dévoile un nouveau casque moto pour enfant à moins de 130 euros !
Avec son nouveau modèle Y10, HJC met son savoir-faire au service de la sécurité des enfants en proposant un casque intégral dédié. Un modèle affiché à 129,90 € pensé dès la conception pour leur morphologie et homologué selon la norme ECE 22.06 décliné dans une déco fun « Frank ».
Poids lourd du marché mondial des casques de deux-roues, le géant coréen HJC vient de présenter une nouveauté destinée aux enfants : le Y10, dans une déco « Frank ». Un intégral 100 % pensé pour la morphologie des têtes blondes et homologué selon la dernière norme européenne ECE 22.06.
Sur la balance, le il affiche un timide 1 250 grammes (à plus ou moins 50 grammes près). Un poids contenu rendu possible par une coque en polycarbonate composite (APC), déclinée sous une taille de calotte mais calée par trois tailles d’EPS internes pour s’ajuster du YS (48 cm) au YL (53 cm). Et parce que les plus jeunes ont aussi droit au confort des grands, l’intérieur est démontable, lavable, traité antibactérien OEKO-TEX, prévu pour le passage des branches de lunettes et secondé par la ventilation à canaux ACS (3 entrées, 2 extracteurs).
Pour le look, HJC ressort sa fibre cartoon avec la déco « Frank », une sorte de petit dragon sympa décliné en bleu/vert ou rouge/jaune. De quoi s’assurer un look sympa avant de monter derrière papa ou maman.
Un casque moto intégral stylé, sans se ruiner
Côté sécurité et aspects pratiques, c’est du sérieux : écran incolore anti-rayures (prêt à recevoir un Pinlock en option), boucle micrométrique facile à manipuler pour les petites mains et une garantie 5 ans sont de rigueur.
Placé sous la barre psychologique des 130 euros (129,90 € prix public conseillé par le fabricant), ce Y10 « Frank » s’impose comme une option particulièrement rationnelle pour équiper son enfant sans sacrifier la sécurité ni y laisser un rein.
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