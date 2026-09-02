Sur un marché des sportives de moyennes cylindrées qui stagne quelque peu depuis plusieurs années, ZXMOTO compte bien secouer la concurrence.

Alors que la majorité de la production asiatique opte pour des bicylindres éprouvés, ZXMOTO, la marque créée par Zhang Xue, l’ex-boss de Kove, prend une autre orientation avec une vraie sportive mid-size animée par un quatre-cylindres en ligne : la 500RR.

Au coeur de la moto on retrouve donc un bloc de 470 cm3 offrant jusqu’à 84 chevaux en version « full » (une version bridée est aussi proposée), et de nombreuses aides à la conduite : de série, la chinoise dégaine cinq modes de conduite (dont deux entièrement paramétrables), un shifter, un contrôle de traction réglable sur trois niveaux, une cartographie moteur ajustable et même un Launch Control avec enregistreur de chrono pour le 0 à 100 km/h. Un attirail électronique moderne pensé pour épauler le pilote sans être trop intrusif.

Du côté de la partie-cycle, la ZXMOTO 500RR (158 kg à sec avec réservoir de 15 litres) repose sur un cadre treillis en acier et un monobras en aluminium, une fourche inversée de 41 mm de diamètre entièrement réglable, un mono-amortisseur hydraulique lui aussi entièrement réglable, un double étrier 4 pistons Taisko avec double disque flottant à l’avant et un étrier à 2 pistons Taisko et disque fixe 240 mm à l’arrière.

Nouvelle venue sur le marché français, où elle est distribuée par la DIP, la sportive ZXMOTO 500RR est affichée à 6 999 euros et disponibles en trois coloris : blanc, noir et rouge.