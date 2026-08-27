Déjà victorieuse en championnat du monde Supersport avec la ZXMOTO 820RR-RS pilotée par le Français Valentin Debise, la firme chinoise ZXMOTO (distribuée en France par la DIP) compte maintenant investir dans le off-road.

La marque vient d’annoncer son arrivée officielle en rallye-raid avec une participation au Rallye Dakar (du 1ᵉʳ au 15 janvier 2027).

Pour aborder le rallye-raid le plus exigeant de la planète, ZXMoto va s’appuyer sur une structure d’usine dédiée et un jeune talent de la discipline : l’équipe Joyride Race Service officiera en tant qu’équipe d’usine officielle ZXMoto, en confiant la moto à l’Autrichien Tobias Ebster, considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du rallye-raid.

De nouveaux terrains à conquérir pour ZXMoto

L’équipe fera ses débuts lors du Rallye du Maroc (du 27 septembre au 4 octobre), manche du Championnat du monde de rallye-raid servant de répétition générale avant le Dakar.

Et le rallye-raid ne sera pas la seule nouveauté pour ZXMoto. La marque intégrera aussi la catégorie reine du motocross mondial dès 2027 avec sa nouvelle MX450.

Cette arrivée dans deux nouvelles compétitions confirme la stratégie de développement de la marque : utiliser les championnats du monde comme banc d’essai en condition réelle pour ses futures motos de série. Avec réussite jusqu’ici puisque l’équipe ZXMoto brille avec la 820RR en WSSP. Emmenée par le Français Valentin Debise (déjà 6 victoires cette saison), l’écurie occupe la 2ᵉ place des championnats pilotes et équipes, ainsi que la 3ᵉ place au classement constructeurs.