Richard Hammond teste la ZX Moto 820RR face à une Ducati Panigale V2… et sort « stupéfait »

Le scénario avait tout pour plaire à Richard Hammond : une marque encore méconnue en Europe, une sportive chinoise, un circuit et une Ducati Panigale V2 comme référence. Mais il comportait aussi un petit piège.

Face à lui se trouvait Xue Chang, fondateur de ZXMOTO, ingénieur… et pilote ayant directement participé au développement de la 820RR. Hammond l'a rapidement compris lorsque les deux hommes se sont chronométrés : 36 secondes pour le Britannique, environ dix de moins pour son adversaire. « M. Chang a lancé la balle comme ça, sans prévenir. C'était incroyable. Je suis beaucoup plus lent. » La comparaison sérieuse allait donc nécessiter un pilote professionnel.

ZXMOTO 820RR : 135 ch et une première surprise

La 820RR utilise un moteur trois cylindres développant environ 135 ch dans la configuration essayée. Hammond découvre surtout une moto stable, relativement spacieuse et dont le moteur offre beaucoup de répondant dès les bas régimes. « On sent vraiment la moto bien stable. »

Il apprécie également son train avant et la possibilité de modifier certains paramètres de géométrie. « C'est incroyable d'avoir un tel niveau de contrôle. »

Sur circuit, Hammond constate surtout que le trois cylindres n'impose pas de constamment chercher les hauts régimes. « Elle sort des virages avec une puissance incroyable. Je n'ai pas besoin de chercher un rapport grâce au couple disponible à bas régime. » Une caractéristique qui prendra davantage de sens lorsqu'il passera sur la Ducati.

Face à elle, une Panigale V2 beaucoup plus établie

La comparaison est forcément intimidante pour ZXMOTO. Ducati possède un siècle d'histoire et une expérience immense des motos sportives. La version de la Panigale V2 utilisée pour cette confrontation dispose d'un bicylindre développant environ 150 ch.

Hammond retrouve immédiatement une personnalité différente. « Le bicylindre en V a un caractère bien trempé. » La Ducati apparaît plus agressive, plus expressive, là où la chinoise privilégie une arrivée de puissance plus progressive.

Le Britannique résume parfaitement la différence :« La Ducati est assez brutale et agressive, tandis que la ZXMOTO est douce et la puissance vient des bas régimes comme une turbine. » Mais le véritable intérêt de l'expérience apparaît lorsque Hammond laisse les deux machines à un pilote professionnel.

La surprise vient des virages

Avec le même pilote aux commandes, la ZXMOTO révèle une qualité qui ne tient pas simplement aux performances de son trois cylindres. Elle est particulièrement rapide en courbe. L'analyse des données montre que la 820RR conserve une vitesse de passage importante et que son efficacité ne repose donc pas uniquement sur son moteur.

C'est un élément intéressant pour une industrie chinoise longtemps soupçonnée de chercher avant tout des chiffres flatteurs sur les fiches techniques. La ZXMOTO présente néanmoins une faiblesse : ses freins.

La configuration essayée étant destinée à la route, le système perd progressivement de son efficacité lors d'une utilisation intensive sur circuit. Le pilote professionnel doit donc anticiper davantage ses freinages après plusieurs tours. « Ces freins sont conçus pour la route, pas pour la piste », reconnaît-on chez ZXMOTO. Un équipement plus adapté pourrait donc permettre à la 820RR d'aller encore plus loin dans cet exercice.

C'est finalement au moment de parler argent que l'essai change complètement de dimension. Hammond ignorait le prix de la ZXMOTO. Lorsqu'il apprend que la 820RR est proposée en Chine autour de 5 800 euros, sa réaction est immédiate : « C'est incroyable ! » Puis, s'adressant à Xue Chang : « Tu vas faire faillite. C'est incroyable ! »

Évidemment, ce tarif chinois ne préjuge en rien du prix auquel une éventuelle version européenne pourrait être commercialisée après homologation, transport, taxes et constitution d'un réseau de distribution. Mais il permet de comprendre pourquoi Hammond commence à regarder cette moto autrement.

Le Britannique rappelle que les sportives sont devenues relativement coûteuses sur certains marchés européens, tandis qu'une partie des motards s'est reportée vers les trails et maxi-trails. Une sportive performante proposée à un tarif beaucoup plus accessible pourrait donc ramener certains utilisateurs vers cette catégorie. « Cela pourrait complètement changer la donne. »

Plus étonnant encore, Hammond choisirait personnellement la chinoise pour une utilisation quotidienne : « Pour une utilisation sur route, je choisirais probablement celle-ci. » Sa position plus généreuse, son moteur exploitable et son comportement moins brutal jouent en sa faveur.

Quant à savoir laquelle serait réellement la meilleure sur circuit, Hammond préfère laisser la réponse aux pilotes plus expérimentés que lui. Une prudence qui ne l'empêche pas de repartir impressionné : « J'étais stupéfait. Je suis surpris. Toutes les pièces sont là. Elle a tout ce qu'il faut. Astucieux. Bravo. »

Et c'est peut-être là que se trouve la véritable information de cet essai. La question n'est plus seulement de savoir si une sportive chinoise peut être beaucoup moins chère qu'une européenne. La ZXMOTO 820RR commence à poser une question autrement plus dérangeante pour les constructeurs historiques : que se passera-t-il lorsqu'une moto chinoise beaucoup moins chère n'aura également plus grand-chose à leur envier dynamiquement ?