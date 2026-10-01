Pour la rentrée 2026, le Kymco People fait son retour sur le marché des scooters à grandes roues avec une mise à jour majeure, et une innovation technique inédite : la technologie Tri-Power, un système hybride contribuant à réduire encore un peu plus la consommation de carburant et les émissions de gaz.

Le scooter peut maintenant compter sur un alterno-démarreur intégré (ISG) ainsi qu’un dispositif de contrôle. Dès qu’une accélération est détectée, le système TPT Boost s’active de manière automatique afin de fournir une assistance électrique, ce qui favorise des démarrages plus rapides mais aussi plus silencieux, avec une consommation de carburant en baisse et un meilleur rendement (+ 2,2 %) qui s’accompagne d’une conduite plus silencieuse également.

Pour contrôler ce dispositif, Kymco utilise le système Trinity Balance, lequel répartit avec précision la puissance entre la batterie, l’ISG et le moteur, afin d’assurer un fonctionnement coordonné. Ce système est complété par un système de surveillance (Quad Monitoring System), qui analyse plus de 150 paramètres en temps réel dans le but de prévenir de manière efficace les anomalies de tension, les pannes de circuit et les dommages à la batterie.

Un scooter plus efficient et qui consomme moins

Par rapport à la génération précédente, le nouveau People R Hybrid 125 (135 kg en ordre de marche) progresse sur plusieurs points. Il gagne tout d’abord en puissance maximale avec deux chevaux supplémentaires (12,6 contre 10,6), mais aussi en réactivité avec des accélérations plus vives avec une assistance électrique du moteur thermique. Côté carburant, la consommation annoncée par le constructeur diminue de 0,4 aux 100 kilomètres (2,3 L/100km), pour une autonomie désormais portée à plus de 300 kilomètres grâce à un réservoir qui gagne un litre supplémentaire soit une capacité totale de 7,2 litres.

Une large mise à jour pour le scooter à grandes roues Kymco

Pour ce qui est de la partie-cycle, on retrouve un cadre tubulaire renforcé, une fourche de 33 mm et des combinés arrière réglables sur trois positions. Ses roues de 16 pouces à l’avant et 14 pouces à l’arrière sont montées en Maxxis et freinées par un disque de 260 mm devant, 240 mm derrière et complétés par un ABS de série.

Côté équipement, le nouveau People R Hybrid 125 peut compter sur un pare-brise haut et des pare-mains d’origine, un coffre sous la selle acceptant un casque intégral, des prises USB-A et USB-C, et une clé mains libres capable de détecter le scooter jusqu’à 20 mètres.

Proposé à 3 499 € (hors frais de mise en circulation) dans trois coloris (noir mat, bleu mat et blanc perle) et assorti d’une garantie géante de 5 ans, ce Kymco People R Hybrid 125 attaque frontalement les cadors de la catégorie, avec dans le viseur, notamment le Honda SH 125.