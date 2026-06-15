Il y a quelques jours, c’était déjà la quatrième édition du Kymco Riders. Un événement Kymco exclusivement proposé aux propriétaires de CV3 et de AK de première et seconde générations, et qui a rassemblé un peu plus de 125 maxi-scooters de la marque le temps d’un week-end et 190 personnes.

Un événement fédérateur qui s’est tenu autour du golfe de Saint-Tropez et dans le sud-est de la France, entre mer et montagne durant deux journées d’une balade d’un peu plus de 300 kilomètres.

La star de ce rendez-vous était sans conteste le nouveau CV3 575. Prenant la suite d’un CV3 550 produit à 10 000 exemplaires, dont la moitié à destination du marché français à partir du printemps 2022, la version 575 arrive dans les concessions avec son lot d’évolutions pour continuer à séduire les titulaires du permis B à la recherche de mobilité et d’évasion.

Pour cela, le constructeur taïwanais élève la cylindrée à 574 cm3, et peut compter sur l’ajout de nouveaux équipements tels que le Traction Control, un nouveau verrouillage intégral du train avant, un écran de sept pouces et une béquille latérale.

Bonne nouvelle, Kymco annonce aussi une baisse de cinq cents euros de son tarif, désormais affiché à 12 499 euros. Il est proposé dans trois nouveaux coloris : blanc polaire, rouge rubis et noir saphir.

Les fans de Kymco se régalent

La marque annonce également une nouvelle édition (la 11ème) du « Kymco Évasion » pour les passionnés de quads. L’événement fera de nouveau étape fin septembre au cœur du Massif Central, entre le massif du Sancy et le Mont-Dore. Située à 870 mètres d’altitude, pour des randonnées sur les terrains montagneux des Volcans d’Auvergne, des animations et un concert.

Plus d’informations et inscriptions sur le site Internet de l’événement.