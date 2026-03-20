Avec l’arrivée des beaux jours, les constructeurs multiplient les offres et campagnes promotionnelles afin d’attirer les clients en concessions.

Pour le constructeur taïwanais Kymco, le retour imminent du printemps est l’occasion de lancer sa campagne promotionnelle « Street Days ».

C’est l’opportunité de partir avec un scooter 125 cm3 neuf dès 2 399 euros. Dans la catégorie des 125 cm³, justement, cinq modèles bénéficient d’une réduction de 400 euros. C’est le cas de l’Agility S 125, affiché à 2 399 euros au lieu de 2 799 euros, du Like 125, qui devient accessible à partir de 2 599 euros (au lieu de 2 999 euros), du X.Town 125 à partir de 3 599 euros (au lieu de 3 999 euros), du People S 125 à 3 099 euros (au lieu de 3 499 euros) et du Downtown GT 125 à partir de 4 599 euros au lieu de 4 999 euros.

Jusqu’à 1 000 euros de remise sur le scooter baroudeur de Kymco

Les maxi-scooters ne sont pas en reste côté promos avec 600 euros de remise sur les X.Town 300i et X.Town City 300i (disponibles à partir de 3 899 euros), Downtown GT 350 (4 899 euros), XCiting VS 400 (6 199 euros), et XCiting VS 400 SE (6 399 euros).

La plus grosse remise de cette campagne promotionnelle bénéficie au scooter crossover Kymco DTX 360 dans sa version 350 cm3, qui profite d’une remise de 1 000 euros, ce qui le fait ainsi descendre en dessous de la barre des 5 000 euros à 4 899 euros au lieu de 5 899 euros.

Pour rappel, tous les scooters de 125 cm3 et plus de la gamme Kymco profitent également d’une garantie de cinq ans.