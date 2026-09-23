Ne cherchez pas de révolution pour le millésime 2027 du scooter urbain Honda SH Mode 125.

Commercialisé en Europe depuis l’été 2014, le SH Mode 125 s’est imposé comme un modèle incontournable du catalogue Honda avec plus de 152 000 exemplaires qui ont trouvé preneur.

Largement renouvelé en 2021, le SH Mode 125 profite pour son millésime 2027 de quelques retouches avec un restylage qui affine la face avant. L’équipement progresse également avec l’arrivée d’un nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces (intégrant les différentes informations de conduite, notamment la jauge à carburant et l’horloge) et d’une prise USB de type C.

Mécaniquement, le SH Mode 125 2027 demeure inchangé. Le moteur eSP + (enhanced Smart Power Plus), doté de quatre soupapes, d’un refroidissement liquide et d’un simple arbre à cames en tête (SOHC), développe une puissance maximale de 11,8 chevaux à 8 500 tr/min et un couple maximal de 12,0 Nm à 5 000 tr/min. Grâce à une consommation de 47,6 km/l (mode WMTC) et à un réservoir d’une capacité de 5,6 litres, l’autonomie atteint environ 265 km entre deux pleins.

Des ajustements pour le scooter urbain Honda

Le SH Mode 125 repose toujours sur un cadre eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) en acier embouti léger. Les dimensions générales restent compactes avec une longueur de 1 950 mm, une largeur de 681 mm et une hauteur de 1 110 mm. La garde au sol atteint 151 mm, pour un poids tous pleins faits de seulement 118 kg.

La suspension avant est assurée par une fourche télescopique offrant 89 mm de débattement. À l’arrière, l’amortisseur dispose d’un débattement de 75 mm et d’un réglage de précharge du ressort sur cinq positions. La roue avant en aluminium coulé de 16 pouces reçoit un pneumatique de dimension 80/90-16, tandis que la roue arrière de 14 pouces est équipée d’un pneu 100/90-14.

Côté freinage, à l’avant un disque hydraulique de 220 mm est couplé à un frein à tambour arrière de 130 mm via le système de freinage combiné CBS.

Si le tarif du modèle 2027 du Honda SH Mode 125 n’a pas encore été communiqué par la marque japonaise, on connaît déjà les coloris dans lesquels il sera décliné : Vert (nouveau), Blanc (nouveau), Rouge et Noir mat.