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Concours Harley-Davidson Creators Custom Clash : le sacre d’une Breakout sublimée à la sauce italienne

Dans Moto / Préparation

Olivier Cottrel

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Lancé en début d’année, le concours Harley-Davidson Creators Custom Clash mettait aux prises six créateurs de contenus européens associés à une concession officielle de la marque. Le cahier des charges ? Une totale liberté stylistique à partir d’un modèle de série et une enveloppe budgétaire fixe de 15 000 € pour personnaliser la moto. On connaît maintenant le grand vainqueur.

Concours Harley-Davidson Creators Custom Clash : le sacre d’une Breakout sublimée à la sauce italienne

Tandis que la guerre commerciale entre Washington et Ottawa fait planer un vent d’inquiétude sur les ventes des gros cruisers américains, la firme de Milwaukee continue de miser sur ce qui fait son ADN le plus pur : la personnalisation.

En clôture de la très prisée European Bike Week 2026 à Faak am See (Autriche), le grand patron de la marque Artie Starrs et l’ambassadeur mondial Bill Davidson ont couronné le tout premier vainqueur de la compétition Creators Custom Clash.

Six influenceurs et créateurs de contenu venus des quatre coins de l’Europe (Eskyas pour la France) associés avec un concessionnaire officiel de la marque avaient comme objectif de prendre un modèle de série de la gamme Cruiser actuelle et de le transformer en une machine unique avec un budget de 15 000 euros.

Une Harley-Davidson Breakout italienne sacrée

C’est le préparateur et créateur Jack NBC, associé à la concession Harley-Davidson Legnano (Italie), qui a raflé les suffrages cumulés du public international et du jury d’experts. Sa création prend pour base une Breakout, métamorphosée en un dragster moderne aux lignes particulièrement agressives avec déco façon football américain.

Concours Harley-Davidson Creators Custom Clash : le sacre d’une Breakout sublimée à la sauce italienne
Concours Harley-Davidson Creators Custom Clash : le sacre d’une Breakout sublimée à la sauce italienne

Posture rabaissée, contrastes visuels tranchés entre chrome et peinture et intégration de composants de gamme, la Breakout sauce italienne a su convaincre pour s’imposer devant les cinq autres préparations européennes (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Espagne).

Concours Harley-Davidson Creators Custom Clash : le sacre d’une Breakout sublimée à la sauce italienne

Le grand vainqueur a été désigné à l’issue du vote du public en Europe et au-delà et des évaluations d’un jury d’experts, qui ont évalué chaque moto sur la base de la créativité, du savoir faire, de la conception, de l’originalité et de la présentation générale de la moto.

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