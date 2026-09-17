Le missile Kawasaki est de retour sur nos routes.

Comme cela était pressenti, la Kawasaki Ninja H2 est de retour dans le catalogue de la marque japonaise dans sa version homologuée pour la route.

Et pour se conformer aux dernières exigences légales, la Ninja H2 a fait l’objet d’une mise à jour mécanique avec un objectif : offrir une courbe de couple beaucoup plus remplie à mi-régimes tout en conservant sa poussée redoutable dans la partie haute du compte-tours.

Pistons, culasse, cylindres, vilebrequin, arbres à cames, corps de papillons et rapports de boîte de vitesses sont tous inédits. La turbine du compresseur volumétrique et l’ensemble du système d’admission d’air (Ram Air) ont aussi été redessinés par les ingénieurs des Verts.

Le nouvel échappement bénéficie de diamètres de tubes optimisés, d’une architecture de préchambre entièrement revue et d’un silencieux compact. L’ensemble permet de réduire le poids du système tout en contribuant à augmenter le couple disponible à bas et mi-régimes.

Résultat, le bloc crache désormais 209 chevaux (avec l’apport d’air forcé Ram-Air) pour un couple maximal disponible plus bas, dès 8 500 tr/min.

Des ajustements mécaniques pour la Ninja H2, qui retrouve nos routes

Comme sur la génération précédente, la Kawasaki Ninja H2 2027 repose sur un cadre de type treillis, en revanche, c’est le premier modèle du constructeur nippon à adopter des étriers de frein avant Brembo Hypure. La suspension est confiée à une fourche avant KYB AOS-II et un amortisseur arrière Öhlins TTX36.

Du côté du poste de pilotage, l’instrumentation et certaines fonctionnalités évoluent également. Le nouveau tableau de bord propose deux types d’affichage sélectionnables : le Type 1 adopte une présentation inspirée de la silhouette des conduits d’admission, tandis que le Type 2 propose des informations plus détaillées sur la suralimentation ainsi que des affichages de l’inclinaison et de l’attitude de la machine.

La Ninja H2 bénéficie aussi d’un ensemble complet d’aides électroniques au pilotage, comprenant notamment un contrôle de traction optimisé, un système de contrôle de départ, une aide à la prise des virages, un quickshifter, un contrôle du frein moteur ou encore un amortisseur de direction électronique Öhlins et un régulateur de vitesse. La connectivité smartphone via l’application Kawasaki Rideology est également de la partie.

En plus du modèle standard, l’édition limitée Ninja H2 Carbon (avec habillage supérieur en fibre de carbone) est à nouveau proposée dans le catalogue, tout comme la version H2R, exclusivement destinée au circuit et développant plus de 300 chevaux.

Déclinées dans un unique coloris baptisé « Noir Mirror Coated Spark », les Kawasaki Ninja H2 et H2 Carbon seront disponibles en novembre à des tarifs qui n’ont pas encore été communiqués par la marque.