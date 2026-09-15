Yamaha a décidé de la jouer offensif en cette rentrée 2026.

En complément de l'« Offre Fraîcheur » en cours jusqu’à la fin du mois de septembre et qui propose une remise immédiate de 500 euros, la marque japonaise étend son offre de crédit à taux zéro aux roadsters stars de sa gamme : les MT-07 et MT-09.

Alors que le financement à taux 0 % de votre nouvelle monture était jusque-là réservé aux trails Ténéré 700 et Tracer 9, Yamaha étend cette possibilité à sa gamme Hyper Naked.

Et là encore, l’offre concerne notamment les modèles équipés de la nouvelle technologie de transmission Y-AMT. On retrouve donc la MT-07 standard, la MT-07 Y-AMT, les MT-07 35 kW et MT-07 Y-AMT 35 kW (bridées pour les jeunes permis A2), mais aussi les plus grosses cylindrées MT-09, MT-09 Y-AMT, MT-09 35 kW et MT-09 Y-AMT 35 kW (elles aussi limitées par la réglementation A2) et les MT-09 SP 2024 et MT-09 Y-AMT 2024.

Ténéré 700, Tracer 9, MT-07 et MT-09 en promo jusqu'à la fin du mois

Les roadsters rejoignent donc les trails Tracer 9 et Tracer 9 Y-AMT, Tracer 9 GT et Tracer 9 GT Y-AMT, Tracer 9 GT + ainsi que les Ténéré 700 et Ténéré 700 35 kW (y compris la déclinaison Low), Ténéré 700 Rally et Rally 35 kW et la Ténéré 700 World Raid.

Par exemple, en cumulant ces deux offres, la Yamaha MT-07 devient accessible à partir de 218,72 € par mois sans aucuns frais (prix initial MT-07 : 7 999 € - 500 € de remise immédiate, 24 mensualités de 218,72 € après apport de 2 249,70 € et un montant total financé de 5 249,30 €).