Sans (encore ?) parler de crise, la dynamique actuelle du marché moto pour les constructeurs historiques a de quoi laisser planer quelques doutes et inquiétudes.

Pour relancer les ventes et faire face à une concurrence chinoise de plus en plus affûtée, Yamaha a décidé de proposer un crédit à taux 0 sur deux de ses modèles de trail : la routière Tracer 9 et l’emblématique Ténéré 700.

L’offre, en cours jusqu’au 30 septembre ne se limite pas aux versions d’entrée de gamme mais couvre l’ensemble des déclinaisons des deux piliers de la marque : Tracer 9, Tracer 9 Y-AMT (avec boîte automatisée), Tracer 9 GT, Tracer 9 GT Y-AMT, mais aussi le haut de gamme Tracer 9 GT + ainsi que la Ténéré 700 standard, Ténéré 700 35 kW A2 (avec version rabaissée Low), Ténéré 700 Rally (et sa déclinaison bridée à 35 kW) ainsi que la version équipée du grand réservoir, la Ténéré 700 World Raid.

Une Ténéré 700 neuve à moins de 330 euros par mois

Par exemple, pour une Ténéré 700 neuve affichée au tarif de 11 299 €, immatriculée et financée avant le 30 septembre en crédit classique sur 24 mois après un apport de 3 389,70 €, le montant de mensualités s’élève à 329,55 euros par mois.

L’intégration des versions équipées de la transmission automatisée Y-AMT sur les Tracer 9 montre la volonté de la marque d’accélérer l’adoption de sa nouvelle technologie sans surcoût financier pour l’acquéreur.

Voilà qui ne va en tout cas pas faire taire les rumeurs concernant l’arrivée prochaine d’une Ténéré 900 dans le catalogue de la marque…