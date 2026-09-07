Tous les passionnés de Moto Guzzi attendaient ce moment avec impatience.

Ce week-end se sont tenues les Journées Mondiales Guzzi, et les fans ont répondu présents avec plus de 60 000 personnes sur l’ensemble des différents jours de cet événement international dédié à la marque à l’Aigle.

Mandello del Lario a donc résonné au son des moteurs. Comme un retour aux sources, pour découvrir les tout nouveaux locaux de la marque, qui illustrent les grandes ambitions de Moto Guzzi, tout en conservant ses racines bien ancrées sur les bords du lac de Côme.

Au terme de cinq ans d’un chantier colossal et un chèque de 50 millions d’euros plus tard, le complexe imaginé par l’architecte Greg Lynn a enfin ouvert ses portes. 40 000 curieux ont arpenté les nouvelles installations et 30 000 visiteurs se sont pressés dans le musée entièrement repensé de 3 000 m². Les passionnés ont pu y admirer 160 machines de légende, tout en lorgnant directement sur les chaînes d’assemblage modernes depuis les baies vitrées.

Membre de la grande famille Piaggio, Moto Guzzi a même pu compter sur la présence de l’armada Aprilia Racing MotoGP : Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Lorenzo Savadori et Max Biaggi sont venus signer des autographes au milieu de la foule.

Entre les concerts, la parade de plus de 1 500 motos, les sessions de tests sur route où 600 motards ont pu tester la gamme Moto Guzzi, de la V7 à la Stelvio en passant par la V100 Mandello, la marque de l’Aigle s’est offert un anniversaire mémorable. Une véritable démonstration de force qui prouve qu’à 105 ans, le cœur de Mandello n’a pas fini de battre.