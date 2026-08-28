Yamaha Ténéré 900 : et si c’était elle la grande révélation de Yamaha ?
Évoquée depuis des années, la Yamaha Ténéré 900 pourrait ne jamais avoir été aussi proche de se concrétiser. Après l’annonce d’une révélation majeure prévue pour le 2 novembre prochain du côté de Yamaha, de nombreux passionnés parient déjà sur l’arrivée du trail avec moteur CP3 dans la gamme du constructeur japonais.
Et si cette fois c’était la bonne pour la Yamaha Ténéré 900 ?
Sans donner plus de précision sur ce (ces ?) futur modèle, la marque aux diapasons a surpris le monde moto il y a quelques jours en annonçant du lourd à venir : « Yamaha redéfinit le standard. L’industrie a suivi le même rythme depuis assez longtemps. Nous sommes prêts à ce que cela change. Quelque chose de nouveau arrive ».
Cette annonce énigmatique était accompagnée juste en dessous du titre, d’un tracé d’électrocardiogramme rouge vif où l’on y distingue très clairement trois battements suivis d’une cadence irrégulière. On peut facilement y voir la signature graphique d’un bloc à trois pattes et de sa séquence d’allumage asymétrique. En clair ? L’iconique moteur CP3 (Crossplane 3) sera au cœur de cette nouveauté.
Il n’en fallait pas plus pour enflammer le web avec une idée bien précise : la présentation imminente d’une Yamaha Ténéré 900.
Il est vrai que si la nouvelle venait à se confirmer, la fiche technique enverrait du lourd. On parle d’un trail pur et dur, équipé de jantes à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, une puissance de 119 chevaux pour un couple de 93 Nm. Et pour couronner le tout, Yamaha devrait doubler la mise en proposant au catalogue sa nouvelle transmission automatisée Y-AMT, supprimant le levier d’embrayage et le sélecteur à pied.
Fantasme de motard ou révolution programmée pour 2027 ? Réponse le 2 novembre prochain dans les allées du salon de Milan.
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