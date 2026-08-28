Et si cette fois c’était la bonne pour la Yamaha Ténéré 900 ?

Sans donner plus de précision sur ce (ces ?) futur modèle, la marque aux diapasons a surpris le monde moto il y a quelques jours en annonçant du lourd à venir : « Yamaha redéfinit le standard. L’industrie a suivi le même rythme depuis assez longtemps. Nous sommes prêts à ce que cela change. Quelque chose de nouveau arrive ».

Cette annonce énigmatique était accompagnée juste en dessous du titre, d’un tracé d’électrocardiogramme rouge vif où l’on y distingue très clairement trois battements suivis d’une cadence irrégulière. On peut facilement y voir la signature graphique d’un bloc à trois pattes et de sa séquence d’allumage asymétrique. En clair ? L’iconique moteur CP3 (Crossplane 3) sera au cœur de cette nouveauté.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer le web avec une idée bien précise : la présentation imminente d’une Yamaha Ténéré 900.

Il est vrai que si la nouvelle venait à se confirmer, la fiche technique enverrait du lourd. On parle d’un trail pur et dur, équipé de jantes à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, une puissance de 119 chevaux pour un couple de 93 Nm. Et pour couronner le tout, Yamaha devrait doubler la mise en proposant au catalogue sa nouvelle transmission automatisée Y-AMT, supprimant le levier d’embrayage et le sélecteur à pied.

Fantasme de motard ou révolution programmée pour 2027 ? Réponse le 2 novembre prochain dans les allées du salon de Milan.