Attention, monument historique à vendre !

Une Honda championne du monde en 1966 va être mise aux enchères. Il s’agit d’une machine exceptionnelle susceptible d’atteindre le million d’euros.

C’est l’une des Honda les plus importantes sur le plan historique à être mise en vente ces dernières années : la Honda RC173 de 350 cm³ à quatre cylindres, la moto même avec laquelle Mike Hailwood a remporté le championnat du monde (six victoires au compteur sur la seule saison 1966 : Allemagne de l’Ouest, France, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Finlande et Ulster) après une lutte avec Giacomo Agostini et sa MV Agusta.

Une machine taillée sur mesure pour lui par l’usine nippone, à une époque où l’on courait sans antipatinage ni cartographie moteur, uniquement au talent et à la poignée de gaz.

Les enchères vont s’envoler pour cette Honda de 1966

Après sa carrière sportive et un passage prolongé dans la collection Wheatcroft à Donington, la belle avait été vendue aux enchères par la famille Hailwood en 1997. Pour cette vente à venir (le 15 novembre prochain), c’est l’état impeccable de la moto qui va faire toute la différence. Et pour cause, en 2005, la RC173 a traversé la planète pour faire un détour par le Honda Collection Hall de Motegi, au Japon. Là-bas, elle a été entièrement désossée et restaurée, du châssis au moteur.

Cerise sur le gâteau : la concordance stricte entre les numéros de cadre et de bloc-moteur d’origine (le fameux matching numbers), une rareté absolue sur des machines de course d’usine souvent modifiées au fil des épreuves.

Organisée par la maison Iconic Auctioneers lors du NEC Classic Motor Show de Birmingham, la vente s’annonce déjà électrique. Estimée entre 750 000 £ et 950 000 £ (soit entre 875 000 et 1,1 million) la moto pourrait très rapidement franchir la barre mythique du million de livres sterling sous le marteau.

Le prix d’un morceau d’Histoire du sport moto.