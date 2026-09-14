la pression d’un cran autour de sa prochaine grosse nouveauté : la V3R 900 E-Compressor. Intitulée « The Instinct to Challenge », une première vidéo permet de découvrir le développement de l’une des machines les plus attendues de ces dernières années.

Ce sera la prochaine vitrine technologique de Honda.

La future V3R E-Compressor est attendue pour le prochain salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes le 3 novembre prochain.

Malgré cette présentation imminente, on en sait toujours finalement assez peu sur cette future architecture moteur composée d’un trois-cylindres en V à 75° et d’un compresseur électrique à commande électronique. Une grande première dans l’industrie moto qui, selon le constructeur, offrira le couple d’une 1 200 cm³ dans le gabarit d’une 800.

Contrairement aux compresseurs que l’on connaît aujourd’hui sur la gamme H2 de Kawasaki, la turbine électrique de Honda est totalement affranchie du régime moteur avec l’ECU qui gère la pression de suralimentation à la demande.

Pour faire monter la pression d’un cran avant le grand lever de rideau, Honda propose une série documentaire dédiée au développement de la V3R 900 E-Compressor. Intitulé « The Instinct to Challenge », le premier épisode de trois minutes pose le décor.

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Une révolution hybride made in Honda

Sur le plan du design et de la partie-cycle, le prototype préfigure une machine particulièrement musclée. La carrosserie atypique car asymétrique laisse la mécanique largement apparente. L’arrière fait confiance à un monobras oscillant, tandis que le réservoir arbore le nouveau logo Honda Wing, réservé aux fleurons de la marque.

Pour résumer les sensations au guidon, les ingénieurs maison évoquent le concept de : « Non-Rail Roller Coaster » (des montagnes russes sans rails).

Voilà qui promet !