Une nouvelle vente aux enchères vous attend ce samedi 12 décembre. Direction Saint Parres-lès-Vaudes dans l’Aube. Organisée dans le cadre des 40 ans des 48 heures Automobiles, quarante-sept machines et un blouson composeront cette vente. Le premier lot sera proposé à 14 heures et la vente pourra être suivie via le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Lors de cette vente, les frais seront de 15 % du montant de l’adjudication. Des frais internet (60 euros HT par véhicule) pourront être facturés par la maison de ventes aux enchères. Pour pouvoir enchérir, le dépôt d’une caution de 300 euros sera obligatoire.

L’exposition des lots se trouvera au 38 rue Georges Furrier à Saint Parres lès Vaudes les 10 et 11 septembre de 9 heures à 12 heures et de 14 à 18 heures ainsi que le 12 septembre de 9 heures à 12 heures.

Les anciennes, les scooters et les petites cylindrées

Ce sont les machines produites avant la seconde guerre mondiale qui ouvriront le bal. Dans cette catégorie, nous avons retenu cette Dresch Monobloc 500 cm3 de 1930. Elle est à restaurer entièrement et il faudra également chiner les instruments de bord dans les bourses d’échanges ou sur la toile. Pour cette machine française intéressante, l’estimation est proposée entre 1 500 et 3 000 euros

Incomplète également (le réservoir, non visible sur cette photo, sera fourni avec la machine), cette Royal Enfield 350 cm3 de 1937 mérite de retrouver une seconde jeunesse. Son side-car a été modifié pour s’adapter au châssis à lames de ressort. On en attend entre 1 500 et 3 000 euros.

Du côté des scooters, pas de traditionnel Vespa ou Lambretta mais c’est un Peugeot S57C 125 cm3 qui s’y colle. Il est à restaurer entièrement (moteur non bloqué) et quelques éléments seront à retrouver (béquille, roue de secours, feu arrière, compteur cassé…). Sans certificat d’immatriculation, son estimation a été fixée entre 500 et 800 euros. À noter qu’un Honda SH 50 cm3 de 1984 sera proposé entre 50 et 100 euros.

On reste dans les petites cylindrées toujours chez Peugeot avec ce 103 Racing de 1984. Il faudra prévoir une petite révision avant de le remettre en route et faire les démarches pour obtenir un titre de circulation (estimation entre 1 500 et 2 000 euros). Monkey, VanVan, Chappy ou encore Yamaha GT 80 (pour les nostalgiques de la carte postale de Fred dans Moto Journal), les petits cubes seront bien représentés dans cette vente.

On continue page suivante avec des grosses cylindrées plus récentes.