Un gros cube sinon rien…

Avant, il y avait les « scramblers » puis, Yamaha a inventé le concept du « trail » au début des années soixante-dix. Ici, c’est un RT2 360 qui vous attend. Ce gros trail 2 temps de 1972 a été restauré précédemment. Une petite révision et ce sera reparti (estimation entre 1 000 et 2 000 euros). Et si vous préférez sa petite sœur, une 125 DTE de 1977 estimée entre 500 et 1 000 euros sera proposée lors de cette vente.

On restera sur le bitume (même si certains s’aventurent en off road avec ce type d’engin…) avec cette Honda GL 1100 Goldwing de 1981. La belle porte les stigmates d’une longue immobilisation dans des conditions pas vraiment optimales. C’est dommage car les « Golds » sont réputées particulièrement fiables, confortables et capables de vous amener au bout du monde dans un confort royal. Cet exemplaire à reprendre entièrement voit son estimation fixée entre 500 et 1 000 euros.

On a été un peu plus soigneux avec cette Harley-Davidson XLS 1000 cm3 « fonte ». Une bonne révision et le mythe sera à vous. L’estimation entre 2 000 et 4 500 euros semble correcte.

Dans le genre « machine exclusive », l’Aprilia RS 250 cm3 se pose là. Cet exemplaire a été utilisé pour la dernière fois en 2018 sur le circuit de Nevers Magny-Court. Une grosse révision sera donc à prévoir pour profiter pleinement de son 2 temps rageur (estimation entre 5 000 et 10 000 euros).