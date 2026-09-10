Vice-champion du monde en Moto3, puis en Moto2, Álex Rins n’aura donc jamais connu l’ivresse d’un titre. Le pilote espagnol, qui a rejoint le MotoGP en 2017 avec Suzuki (cinq victoires dont la toute dernière disputée par la marque en MotoGP en 2022), a tout de même marqué la dernière décennie du MotGP de son empreinte.

Après le retrait de Suzuki, il a rebondi chez Honda avec le team LCR (une victoire à Austin), avant de lier son avenir avec Yamaha, pour une collaboration de quatre saisons particulièrement difficile, marquée par une moto en net déficit de performances par rapport à la concurrence.

Fortement impacté par une grave blessure à la jambe droite, dont il conserve encore aujourd’hui des séquelles, Alex Rins a annoncé qu’il ne piloterait plus de MotoGP après la fin de son contrat, soit au terme de cette saison 2026.

Pas une grande surprise tant les places disponibles sur la grille 2027 se sont remplies ces dernières semaines.

Une décision radicale pour Rins, qui quitte la compétition moto

Et alors que l’on pouvait imaginer Alex Rins prendre la tangente vers le championnat du monde Superbike, à l’instar d’un Brad Binder chez BMW ou Jack Miller avec Yamaha, il en sera finalement autrement pour Rins : « Je n’irai pas en Superbike l’année prochaine. J’avais deux opportunités là-bas. Je tiens vraiment à les remercier car ils s’intéressaient beaucoup à moi, mais j’ai trouvé autre chose qui me motive encore plus. Comme je vous l’ai dit il y a quelques courses, j’ai un projet en tête vraiment intéressant que je ne peux pas dévoiler car il n’est pas encore finalisé à 100 %. Je suis vraiment heureux. C’était bien sûr difficile de faire ce choix, car toute ma vie en MotoGP, dans ce championnat, j’ai connu de nombreux combats, de nombreuses courses, de nombreuses victoires. 14 ans, plus ou moins. Mais oui, je vais arrêter la moto. »

Une décision radicale pour Rins, dont l’avenir va donc s’écrire loin du paddock MotoGP.