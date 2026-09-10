Pour son millésime 2027, HJC ne se contente pas de simples nouveaux coloris et dégaine huit casques entièrement inédits.

Le géant coréen renouvelle ainsi une partie de son catalogue avec des modèles qui viennent répondre à tous les profils de motards.

Du segment intermédiaire avec les i72 et F72 au modulable réversible i101 (299,90 €) qui remplace le i100, en passant par le demi-jet i41, le modulable accessible C92 (169,90 €), le cross enfant évolutif Y50 et la généralisation des déclinaisons en carbone, la marque attaque sur tous les fronts avec des casques dont les dates de disponibilités vont s’échelonner de septembre à février prochain.

Succédant aux très populaires i70 et F70, les nouvelles références i72 (219,90 €) et F72 (en fibres à 319,90 €) profitent du savoir-faire acquis sur les récents F100 et RPHA 72 pour proposer des coques au design plus agressif et un confort intérieur repensé, tout en affichant des prix en baisse. Pour les amateurs de tressage apparent, une déclinaison carbone est aussi proposée à 429,90 € (- 30 €).

Après les F100 et F100 Carbon, HJC remplace son i100 par le tout nouveau i101, un casque modulable à mentonnière réversible à 180° en polycarbonate, annoncé plus compact et plus léger. Le HJC i101 (modulable réversible) sera disponible en février 2027 dès 299,90 € (- 20 €). Le HJC C92 (modulable classique) est le modèle d’entrée de gamme, affiché à 169,90 €. Enfin, le HJC i41 profite d’un relooking complet et vient prêter main-forte aux i31 et F31 dans le catalogue HJC.

Enfin, en ce qui concerne le modèle trail haut de gamme RPHA 60, il s’offre une variante Carbon prévue pour janvier 2027 tandis que la marque dévoile aussi le Y50 conçu pour accompagner la croissance des jeunes pilotes grâce à des mousses intérieures interchangeables de différentes tailles et proposé à 169,90 €.