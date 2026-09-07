Kawasaki ne perd décidément pas de temps pour présenter son catalogue 2027.

Vient aujourd’hui le tour de trois nouveaux modèles d’être confirmés au sein de la gamme 2027 du constructeur japonais : le custom Eliminator 500 (et sa déclinaison SE), le roadster de moyenne cylindrée Z650RS et la Z900RS (elle aussi disponible en version SE).

Comme pour le cas du reste du catalogue 2027 déjà officialisé, ces trois modèles ne profiteront pour leur futur millésime que d’une évolution des coloris disponibles.

Dérivée de la plateforme Ninja, l’Eliminator 500 confirme son positionnement de custom accessible et maniable avec son moteur bicylindre parallèle, partagé avec les autres modèles de la plateforme 500 cm³. Reposant sur un cadre treillis en acier inspiré de la Ninja 400, une roue avant de 18 pouces (fourche de 41 mm) relié à un double amortisseur arrière posé sur une roue de 16 pouces, elle offre une hauteur de selle particulièrement basse (735 mm). La version standard de l’Eliminator 500 2027 sera disponible dans les prochains jours en concessions en Noir Ebony ou Rouge Metallic Imperial/Noir Ebony.

La déclinaison SE, qui ajoute une tête de fourche, des soufflets de fourche et une prise USB-C intégrée au guidon sera pour sa part disponible en Vert Candy Emerald/Noir Ebony ou Gris Metallic Matte Graphenesteel/Noir Flat Ebony.

Héritière directe de la Z650 des années 1970, la Z650RS ajoute une touche rétro au roadster Z650 S avec qui elle partage le bicylindre parallèle de 649 cm³ bridable A2, équipé de série du contrôle de traction KTRC. Côté style, on retrouve un réservoir étroit, un phare rond à LED à deux chambres, des jantes à bâtons imitation rayons et un double compteur analogique encadrant un écran LCD. Pour personnaliser sa moto, le catalogue propose plusieurs options dont une selle basse (-20 mm), des protections moteur et une ligne d’échappement complète Akrapovič en titane homologuée Euro 5 +. Pour 2027, la Z650RS est déclinée en Noir Ebony/Argent Bead Bright/Rouge Noble Frame Metallic, Bleu Metallic Ocean/Argent Bead Bright et jantes dorées ou Noir Ebony/Noir Flat Ebony Type2.

Enfin, au sommet de la hiérarchie des néo-rétro Kawasaki, on retrouve toujours la Z900RS. Inspirée de la mythique Z1 Super Four du début des années 1970, la Z900RS abrite un quatre cylindres en ligne de 900 cm³. Côté partie-cycle, le train avant s’appuie sur une fourche inversée de 41 mm associée à une suspension arrière Back-Link horizontale. Les étriers de frein avant à montage radial sont secondés par l’antipatinage KTRC et un embrayage assisté et anti-dribble. Un accélérateur Ride-by-Wire et une centrale inertielle (IMU) à 6 axes guident les aides au pilotage que sont l’ABS en virage et le régulateur de vitesse électronique. Un shifter actif à la montée comme à la descente fait également partie de la dotation de série. Une version SE est aussi disponible avec tubes de fourche anodisés or, amortisseur arrière Öhlins à bonbonne séparée et réglage déporté ainsi que des étriers monoblocs avant Brembo et des durites tressées en acier inoxydable.

Pour 2027, la Z900RS se pare de Bleu Candytone Greenish et Noir Ebony, tandis que la Z900RS SE adopte un coloris unique Noir Metallic Spark.