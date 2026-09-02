Qu’on se le dise, ne cherchez pas de changements radicaux pour le millésime 2027 de la gamme H2 Kawasaki, il n’y en a pas.

L’information principale est plutôt que les deux modèles, Z H2 et Ninja H2 SX restent au catalogue pour une année de plus, avec comme seules évolutions par rapport à 2026, de nouveaux coloris.

Les modèles de la famille H2 reposent donc toujours sur un quatre-cylindres en ligne de 998 cm³ équipé d’un compresseur qui offre 200 chevaux.

Côté Z H2, la recette ne change pas : un look Sugomi toujours aussi marqué (et clivant), un cadre treillis en acier dessiné pour encaisser les accélérations du roadster.

Cette technologie de cadre treillis équipe également la Ninja H2 SX, conçue pour les longues distances. Elle est équipée de série du système ARAS (Advanced Rider Assistance Systems) développé par Bosch, avec régulateur de vitesse adaptatif (ACC), détection des angles morts (BSD) et alerte de collision frontale (FCW). Elle bénéficie également de fonctions supplémentaires comme l’aide au maintien à l’arrêt (VHA) et le signal de freinage d’urgence (ESS).

Pour aller encore plus loin, les Z H2 et Ninja H2 SX sont encore toutes deux disponibles en version SE.

La Z H2 SE bénéficie notamment d’une suspension électronique Showa avec technologie Skyhook et d’étriers de frein Brembo. Les clients peuvent également opter pour le pack Performance, qui ajoute notamment un silencieux Akrapovič en titane et un cache de repose-pieds arrière assorti à la couleur de la moto.



Pour la Ninja H2 SX, les différentes versions sont basées sur l’ajout d’accessoires Kawasaki, avec des configurations Tourer, Performance et Performance Tourer. La version SE bénéficie en plus de la suspension électronique KECS (Kawasaki Electronic Control Suspension) avec technologie Skyhook et d’étriers de frein avant Brembo Stylema.

Pour 2027, les Kawasaki Ninja H2 SX et Ninja H2 SX SE seront disponibles en "Gris HD Metallic Carbon/Noir HD Metallic Diablo Black", la Z H2 en "Noir Metallic Diablo" et la Z H2 SE en "Gris Metallic Matte Graphenesteel/Noir Mirror Coated/Gris Metallic Matte Carbon".