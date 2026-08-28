Le Code de la route, un cadre, pas une recette de survie : ce que tout motard doit savoir

Une moto n'est pas une voiture étroite. Elle accélère, freine et change de direction différemment, mais surtout, elle expose directement son conducteur aux conséquences d'une erreur, y compris celle commise par un autre usager.

Voilà pourquoi le Code de la route français est finalement plus subtil qu'on pourrait le croire. L'article R412-6 impose notamment au conducteur d'adopter « un comportement prudent » et de rester constamment en mesure d'effectuer les manœuvres qui lui incombent. Autrement dit : le Code fixe le cadre. Au motard d'y ajouter l'intelligence de la situation.

Rouler à droite ne signifie pas rouler dans le caniveau

L'article R412-9 demande de circuler près du bord droit de la chaussée, mais apporte immédiatement une nuance essentielle : « autant que le permettent l'état ou le profil de celle-ci ». Pour un motard, elle change tout. Gravillons, plaques d'égout, feuilles, eau, chaussée dégradée, véhicules stationnés ou portières susceptibles de s'ouvrir peuvent transformer l'extrême droite de la voie en piège.

La bonne position n'est donc pas nécessairement une position fixe. Sans sortir du cadre réglementaire, le pilote doit préserver sa visibilité, être visible des autres et conserver une possibilité d'évitement.

Avoir la priorité ne rend pas invincible

C'est probablement l'une des règles les plus importantes de la conduite moto : avoir juridiquement raison n'empêchera jamais une voiture de vous percuter. À une intersection, voir un automobiliste arriver devrait donc susciter une seconde question après « ai-je la priorité ? » : m'a-t-il vu ?

Même raisonnement avec le clignotant. L'actionner annonce une intention ; il ne donne aucun droit à imposer une manœuvre. R412-10 oblige d'ailleurs le conducteur voulant modifier la direction de son véhicule à avertir les autres usagers. La conduite défensive commence précisément là où s'arrête la certitude juridique.

Angle mort : contrôler, mais au bon moment

Le fameux regard par-dessus l'épaule est indispensable dans certaines situations, particulièrement avant un déplacement latéral. Mais il ne doit pas devenir un automatisme effectué sans tenir compte de ce qui se passe devant.

Pendant cette fraction de seconde, le pilote ne regarde plus la chaussée. La véritable compétence consiste donc à coordonner rétroviseurs, contrôle direct et anticipation afin de disposer de l'information nécessaire sans perdre celle qui se trouve devant soi.

Dépasser légalement peut encore être dangereux

Le Code est d'ailleurs particulièrement explicite sur ce point. Avant un dépassement, R414-4 impose au conducteur de s'assurer qu'il peut le réaliser « sans danger ». Pour un motard, cela signifie également se demander si l'automobiliste dépassé l'a identifié.

Une moto peut apparaître très rapidement dans un rétroviseur, séjourner dans un angle mort et atteindre une vitesse relative importante. Un dépassement parfaitement légal peut donc rester une très mauvaise idée.

L'inter-files change justement la philosophie française

C'est ici que la réglementation française a considérablement évolué. Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files des deux et trois-roues motorisés n'est plus une expérimentation : elle est intégrée au Code de la route par l'article R412-11-3.

Mais elle est strictement encadrée : routes à chaussées séparées comportant au moins deux voies dans chaque sens et dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, circulation entre les deux files les plus à gauche, trafic dense en files ininterrompues.

La vitesse en inter-files est limitée à 50 km/h, et à 30 km/h lorsqu'une des files est à l'arrêt. C'est presque une reconnaissance juridique de la spécificité motocycliste : traiter une moto exactement comme une automobile n'est pas nécessairement la réponse la mieux adaptée.

Deux secondes ne racontent pas toute l'histoire

La France impose également une véritable référence pour la distance de sécurité : elle doit correspondre à au moins deux secondes entre deux véhicules. Mais deux secondes constituent un minimum, pas une distance idéale universelle.

Pluie, chaussée glissante, mauvaise visibilité ou véhicule masquant ce qui se passe devant peuvent nécessiter beaucoup plus. Pour une moto, la distance de sécurité est aussi une distance d'information : plus on colle le véhicule précédent, moins on voit le danger avant qu'il ne devienne une urgence.

Vitesse autorisée ne signifient pas automatiquement une vitesse raisonnable

Même logique dans un virage. Une limitation constitue un maximum, certainement pas une certification de sécurité. Le Code le prévoit lui-même : R413-17 oblige à réduire sa vitesse en fonction des difficultés de circulation, des obstacles prévisibles, de la visibilité et de l'état de la chaussée.

Sur une moto, quelques mètres de gravillons, une plaque métallique mouillée ou un virage qui se referme suffisent à changer complètement l'équation. Le freinage répond à la même logique. Connaître la répartition avant-arrière, disposer de l'ABS et maîtriser le freinage d'urgence sont essentiels. Mais aucune technique ne peut supprimer les lois de l'adhérence lorsque la moto est inclinée sur une surface contaminée.

Le Code n'est donc pas le problème

Le Code de la route ne demande justement pas au motard d'éteindre son cerveau pour appliquer mécaniquement ses articles. Il organise les comportements communs tout en imposant prudence, maîtrise du véhicule et adaptation aux circonstances.

Pour le motard, deux questions doivent donc rester associées : « Ai-je le droit de le faire ? » et « Puis-je réellement le faire sans danger ? ». La première évite le procès-verbal. La seconde peut parfois éviter beaucoup plus grave.